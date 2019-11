OL : Domenech s'en prend violemment à Bertrand Traoré

Dans : OL.

Si Moussa Dembélé et Memphis Depay sont les deux attaquants titulaires de l’Olympique Lyonnais aux yeux de Rudi Garcia, l’animation offensive est toujours en chantier.

Houssem Aouar n’a pas encore de place fixe, même si son talent et sa capacité à être décisif en font un joueur souvent aligné. Ce n’est pas le cas de Maxwel Cornet, Martin Terrier et surtout Bertrand Traoré. Impressionnant à ses débuts à Lyon, le Burkinabé est à l’arrêt depuis le début de la saison. Il ne semble plus faire les efforts pour récupérer sa place, et cela se voit de plus en plus. C’est ce qu’a dénoncé de manière très brutale Raymond Domenech, pour qui l’ancien de l’Ajax Amsterdam se fout clairement du monde.



« C'est un touriste ! Il fait illusion dans le travail défensif mais, dans la phase offensive, il ne se passe rien. Il est pourtant pris pour ça. Il marque contre Benfica mais il a été pitoyable tout le match (il est en fait entré en jeu à la 73e minute). Il ne sert à rien et te perd presque tous les ballons qu'il reçoit. Ses passes n'arrivent pas, ses ballons sont trop courts, trop mous... Il doit se remettre en question. J'ai même du mal à comprendre les entraîneurs car, vis-à-vis des Cornet, des Terrier... Pour moi, il n'aime pas se faire mal et s'endort parfois », a balancé l’ancien sélectionneur national dans les colonnes de L’Equipe. Une attaque vive contre un Bertrand Traoré qui a déjà été secoué pas mal de fois, notamment après le match aller à Lisbonne, sans parvenir à redresser la barre plus que cela.