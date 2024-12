OL ‍: Transfert imminent pour ce fantôme à 14 millions

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL travaille sur trois mouvements rapides pour alléger son effectif, sans trop pénaliser le côté sportif pour le moment. Le mois de janvier sera chaud.

L’Olympique Lyonnais a laissé filer Anthony Lopes du côté de Nantes ce lundi, et le départ du gardien emblématique est bien parti pour être le premier d’une longue lignée. Contraint financièrement, l’OL ne compte pas s’éterniser avec des joueurs guère utilisés et le Franco-Portugais a réussi à trouver un accord pour être libéré de son contrat en temps voulu. Deux autres départs sont en discussions et avancent même dans le bon sens selon L’équipe de ce mardi.

Pierre Sage ne pleure pas... pour l'instant

Malgré un intérêt récent de Lens, Gift Orban se dirige vers Hoffenheim. L’attaquant nigérian n’a jamais réussi à s’imposer à l’OL, et ne fait plus partie des plans de Pierre Sage. Le club nordiste vient de proposer 8 millions d’euros, pour un joueur acheté 14 millions d’euros un an plus tôt. John Textor a renvoyé les « Sang et Or » à leurs comptes et négocie avec Hoffenheim, qui a offert 10 millions d’euros hors bonus. Un dernier effort du club allemand permettrait de conclure ce départ très désiré, par le joueur comme par le club rhodanien. La finalisation est proche selon le quotidien sportif.

Le coup de balai en attaque se poursuit ensuite avec Wilfried Zaha. Prêté par Galatasaray, il ne reviendra pas au club turc qui ne compte pas payer le salaire de l’ancienne star de Crystal Palace, totalement transparente depuis son arrivée à Lyon. John Textor se démène pour trouver une solution, et négocie avec la franchise de MLS de Charlotte. Un nouveau prêt est en effet possible car c’est une nouvelle saison qui débute aux Etats-Unis, et permet ainsi à Zaha de ne pas être prêté deux fois dans la même saison.

Toutes les astuces sont bonnes à prendre pour réduire un peu l’effectif. Si l’OL arrive à se défaire rapidement de Lopes, Orban et Zaha, il aura réussi à faire baisser sa masse salariale sans affaiblir sportivement son équipe, ce qui sera déjà un soulagement pour Pierre Sage. Mais le mois de janvier s’annonce long, car des courtisans vont aussi se réveiller sur les dossiers Tolisso, Cherki, Caqueret ou Tagliafico.