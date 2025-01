OL ‍: Thiago Almada et Luiz Henrique bloqués par la DNCG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais compte sur Thiago Almada et Luiz Henrique lors de ce mercato d'hiver. Mais le club de John Textor n'échappera pas à un contrôle de la DNCG sur ces opérations.

Le mercato de l'OL n'a pas traîné puisque deux joueurs, Anthony Lopes et Gift Orban, ont officiellement quitté le club rhodanien. Mais si l'on parle beaucoup de départs, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais a bien l'intention de profiter de la multipropriété pour renforcer l'effectif de Pierre Sage. Deux joueurs de Botafogo, autre club de la planète Eagle Football, sont désormais attendus du côté du Groupama Stadium, à savoir Thiago Almada, censé compenser l'éventuel départ de Rayan Cherki, et Luiz Henrique, l'ailier droit brésilien. Deux renforts de prestige, mais qu'il ne faut pas trop rapidement associer à l'OL. Car même si John Textor a plusieurs fois fait savoir qu'il ne voyait pas pourquoi on pouvait l'empêcher de faire ce genre d'opérations dans sa holding, la DNCG ne l'entend pas de cette oreille.

Oui je pense obligatoirement — hugo (@hugoguillemet) January 2, 2025

Interdit de recrutement par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, qui a également décidé de contrôler la masse salariale de l'Olympique Lyonnais, le club de John Textor devra faire enregistrer par cette même DNCG les deux signatures éventuelles de Thiago Almada et de Luiz Henrique a confirmé, sur X, Hugo Guillemet. Interrogé par un supporter de l'OL sur cette situation des deux joueurs de Botafogo le journaliste de L'Equipe a prévenu que Lyon ne pourrait pas échapper à un passage devant le gendarme financier du football français, ce qui ne va évidemment pas faire les affaires de John Textor.

A voir si la DNCG validera la vision qu'a le propriétaire américain, à savoir que les clubs d'Eagle Football ne forment qu'un, et que tout doit être vu à travers ce prisme. La sanction prise en novembre dernier a confirmé que pour l'instant ce n'était pas le cas, la DNCG ne voulant pas savoir si les caisses de Botafogo sont pleines, mais juste si celles de l'OL le sont.