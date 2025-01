OL ‍: Thiago Almada arrive, Rayan Cherki vide son casier

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL va accueillir la signature de Thiago Almada dans les prochains jours. Conséquence directe, le départ de Rayan Cherki est sérieusement évoqué avec une copieuse offre en provenance d'Italie.

Surveillé de près par les instances financières françaises, l’Olympique Lyonnais peut faire un coup double retentissant sur le marché des transferts. Cela veut dire s’offrir un milieu de terrain offensif champion du monde en la personne de Thiago Almada, en prêt gratuit de la part du cousin de Botafogo via la holding de John Textor. Et dans un autre temps, effectuer une très belle vente avec celle de Rayan Cherki afin de tirer profit de sa récente prolongation de contrat et de sa très belle première partie de saison. Voir les deux meneurs de jeu collaborer est pourtant un rêve pour les supporters lyonnais, mais la réalité risque de les rattraper.

Une grosse offre de l'Atalanta

En effet, selon plusieurs insiders italiens et notamment Calcio News 24, l’Atalanta Bergame va passer à l’action dans la deuxième partie du mois de janvier pour recruter le pur produit de la formation lyonnaise. Avec à la clé une offre impossible à refuser, qui atteindrait 30 millions d’euros, bonus compris. Même si le club de Bergame n’est pas le nom le plus « sexy » de la botte, il s’agit d’un club à prendre au sérieux, qui sait tirer le meilleur de ses joueurs, et qui lutte pour le titre tout en faisant très bonne figure en Ligue des Champions avec une place en barrage quasiment assurée. A noter que la Juventus a aussi mis le nom de Cherki dans sa liste, mais l’Atalanta estime avoir pris une avance confortable dans ce dossier.

Un départ qui risque de faire des dégâts sur le plan sportif à l’OL, où Rayan Cherki a pris une part prépondérante à la bonne première partie de saison de la formation de Pierre Sage. Mais financièrement, cela représenterait une très belle vente dont John Textor ne pourra pas se passer. Surtout avec le probable successeur de Cherki qui est en train de poser ses valises à Lyon et devrait signer d’ici à dimanche au plus tard.