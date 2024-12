OL ‍: Textor vire une équipe entière au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet hiver, l’objectif de l’OL sera de réussir à vendre un maximum de joueurs sans pour autant affaiblir l’équipe à la disposition de Pierre Sage. Un jeu d’équilibriste qui ne fait pas peur à John Textor.

Epinglé par la DNCG, qui a prononcé une interdiction de recrutement et une relégation à titre conservatoire à la fin de la saison, l’Olympique Lyonnais sera très observé lors du mercato hivernal. John Textor en a bien conscience, il va devoir se résoudre à vendre de nombreux joueurs s’il veut satisfaire le gendarme financier du football français. Mais le patron de l’OL a rassuré les supporters à plusieurs reprises en promettant que les joueurs phares de l’équipe ne seront pas sacrifiés au mois de janvier. Pas question donc de voir des éléments tels que Cherki, Fofana ou encore Mikautadze faire leur valise au mercato d’hiver.

25ME pour Mikautadze, l'OL ne dira pas non https://t.co/oLxkF2iJhz — Foot01.com (@Foot01_com) December 27, 2024

En revanche, le média 365 confirme que plusieurs joueurs sont ciblés par la direction de l’OL pour un départ au mois de janvier. Pas moins de onze joueurs sont concernés, à commencer par Anthony Lopes, poussé vers la sortie l’été dernier et dont le contrat expire en juin prochain. Un autre joueur formé à l’Olympique Lyonnais est la cible du board lyonnais en la personne de Maxence Caqueret, qui réalise sa pire saison chez les Gones et qui ne sera pas retenu par les dirigeants de l’OL, ni par Pierre Sage. Dans le secteur offensif, plusieurs joueurs sont candidats au départ d’Ernest Nuamah à Saïd Benrahma en passant par Gift Obran et Wilfried Zaha.

Une longue liste d'indésirables à l'OL

Tous ces joueurs sont susceptibles de partir, Pierre Sage comptant principalement sur Lacazette, Cherki, Fofana et Mikautadze en attaque même si le coach de 45 ans apprécie Benrahma, qui a toujours répondu présent dans la rotation de l’effectif. Enfin, des joueurs moins utilisés tels que Paul Akuoukou, Mahamadou Diawara et Saël Kumbedi sont eux aussi sur le départ. Adryelson et Jeffinho, actuellement prêtés à Botafogo, ne devraient pas revenir à Lyon durant ce mois de janvier. Reste maintenant à voir quels joueurs parmi ceux précédemment cités recevront des offres. Dans un monde idéal, John Textor va en tout cas dégraisser en masse parmi les joueurs indésirables afin de ne pas avoir à sacrifier de joueurs jugés comme titulaires aux yeux de Pierre Sage.