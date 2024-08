OL ‍: Textor viré, Lyon au bord d'une catastrophe

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais n'arrive pas à vendre des joueurs apportant une vraie plus-value dans les caisses du club rhodanien. Pour Thibault Leplat, qui a une relation privilégiée avec Pierre Sage, la situation est tendue à l'OL.

L'Olympique Lyonnais avait frappé fort lors du mercato d'hiver, le propriétaire du club voulant mettre le paquet afin de permettre à Pierre Sage à sauver le club dont l'avenir en Ligue 1 était alors menacé. Et cet été, l'OL a encore fait signer quelques joueurs coûteux, au moment où le club rhodanien doit faire entrer 100 millions d'euros dans les caisses. Dans l'After Foot, Thibaud Leplat, rédacteur en chef du magazine du même nom dont on sait qu'il est en contact direct avec Pierre Sage, fait un état des lieux pas très rassurant sur la situation actuelle au sein de l'Olympique Lyonnais et il craint même des dégâts si John Textor ne parvient pas à redresser rapidement la barre. Un constat assez inquiétant fait par notre confrère pas habitué à faire des déclarations tapageuses.

Textor en danger à l'OL ?

OL : Cherki au PSG, les 15ME sont toujours là https://t.co/pYSrUlVxOe — Foot01.com (@Foot01_com) August 7, 2024

Thibaud Leplat estime que la situation est tendue en interne, et que l'avenir de John Textor n'est pas du tout assuré. « La question là, c'est la survie du club, et la survie du club, c'est de trouver 100 millions d’euros (...) Je l’ai dit à Pierre (Ndlr : Pierre Sage) et je ne m’en cache pas, je suis inquiet pour cette saison. Il y a beaucoup de fragilités qui n’ont pas été résolues, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d’exister dans ce club aussi, donc ça peut partir dans tous les sens. Il y a eu des changements dans la hiérarchie qui font qu’il y a des choses qui ont changé. La prolongation de Pierre Sage a été compliquée. Il y a eu des informations contradictoires, le staff n’était pas été mis au courant, ce n'est pas si fluide que ça. Ça, c'est bien passé parce que les résultats étaient là, parce que Pierre Sage a réussi à tenir tout le monde ensemble, mais ça a été très compliqué la fin de saison. L’annonce de sa prolongation est très tardive. Alors ce n'est pas lui le problème, il n’était pas vraiment en danger, mais c’est plus pour le staff qu’il avait lui-même constitué. Quand tu arrives avec un nouveau directeur sportif, et bien tu veux mettre des mecs à toi et c’est normal, mais ça fragilise les gens qui sont en place et il y a eu des tensions. Tu t’en sors bien sur la fin de saison, et c’est un miracle la qualification en Coupe d’Europe, mais je trouve les Lyonnais très optimistes alors que la situation est quand même loin d’être réellement résolue (...) Si les remboursements tu ne les fais pas, Textor saute, le club est extrêmement fragile ! (...) La grosse plus-value est vraiment et la découverte et l’arrivée de Pierre Sage, qui a été un élément fondamental sur cette saison », prévient le membre de l'After Foot.