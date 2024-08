OL ‍: Textor recrute au Brésil contre 10 ME et un stade

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

A la recherche d'un milieu de terrain pour le début de la saison, l'Olympique Lyonnais rêve de réaliser un gros coup en attaque avec une pépite repérée par John Textor, qui fourmille d'idée pour faire venir ce joueur de 18 ans.

Toujours aussi impliqué dans le mercato de l’Olympique Lyonnais même si ces dernières semaines ont été plus calmes, John Textor pourrait être à pied d’oeuvre pour la prochaine prise du club rhodanien. Le propriétaire de l’OL a ciblé un joueur pour renforcer l’attaque lyonnaise, qui possède pourtant de nombreux éléments avec Lacazette, Mikautadze, Baldé, Fofana, Nuamah, Benrahma ou encore Orban et Cherki à l’heure actuelle. Mais des départs sont envisagés et avant le retour de Lacazette des Jeux Olympiques, l’OL n’a pas envie de se retrouver amoindri alors que le dernier match de préparation contre Arsenal a démontré que tout n’était pas réglé devant.

Vasco pose ses conditions pour Rayan

Résultat, John Textor a décidé de se tourner vers le Brésil comme l’expliquent plusieurs journalistes ou médias qui suivent le club de Vasco de Gama. Son intérêt se porte sur Rayan, qui vient tout juste de fêter ses 18 ans et ses premiers matchs en pro. L’ailier droit, gaucher de pied, a explosé ces derniers mois avec le club de Rio de Janeiro, et des discussions ont déjà débuté. Le club de Dimitri Payet espère une très belle vente pour se séparer aussi vite d’une pépite, et table sur 10 millions d’euros. A ce prix, Rayan serait alors invité à faire ses valises pour le Rhône, même si Vasco poserait deux conditions : un pourcentage à la revente et l’interdiction pour le joueur de signer à Botafogo tant qu’il sera sous contrat dans la galaxie Eagle, histoire que l’OL ne serve pas uniquement de passerelle vers un rival du championnat brésilien.

🚨 | POSSÍVEL NEGOCIAÇÃO!



A Eagle Football de Jhon Textor, estaria negociando a compra do atacante Rayan, por 10 milhões de euros, ficando um percentual para o Vasco para uma futura venda, tendo clausula de que ele não poderia jogar para o Botafogo, e em caso de volta para o… pic.twitter.com/OG5d19dsBY — Podcast Cruzmaltino (@PodCruzmaltino) August 12, 2024

Dans ce deal qui devient alambiqué, John Textor ne manque pas d’idée pour faire baisser le prix, et se servir de ses différents clubs. Ainsi, il aurait proposé de céder gratuitement son stade Nilson Santos pour 10 matchs à Vasco de Gama. Le club voisin de Rio de Janeiro va voir des travaux de rénovation pour son stade actuel, le Sao Januario, perturber ses prochains mois et pourrait donc être intéressé par une enceinte de grande capacité disponible sur une période donnée.