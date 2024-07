OL ‍: Textor lâche 67ME à ce club, les Lyonnais sont choqués

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En l'espace de deux transferts, Mangala et Niakhaté, l'Olympique Lyonnais aura rapporté 67 millions d'euros dans les caisses de Nottingham Forest. De quoi susciter un réel étonnement chez les supporters de l'OL.

L'Olympique Lyonnais a totalement changé sa cellule de recrutement l'an dernier, et certaines signatures portent la marque des nouveaux responsables du mercato de l'OL. Cependant, John Textor adore avoir le nez dans le marché des transferts, et forcément, comme il possède plusieurs clubs, ce Monopoly géant réserve des surprises. Mais cette fois, ce ne sont pas des transferts au sein d'Eagle Football qui suscitent des commentaires pas toujours positifs pour le propriétaire américain du club rhodanien.

En effet, après la signature de Moussa Niakhaté, qui s'est engagé jeudi avec Lyon pour 32 millions d'euros en provenance de Nottingham Forest, certains s'étonnent du prix payé par l'OL quand il s'agit de faire signer des joueurs du club anglais. En effet, avant Niakhaté, Lyon avait également fait venir Orel Mangala avec un prêt payant à 11,7ME et une option d'achat levé en début de semaine pour 23,4ME. Autrement dit, en mois d'un an, l'Olympique Lyonnais aura lâché 67ME à Nottingham pour deux joueurs qui ne sont pas non plus des stars. Et cela interpelle.

L'OL a donc acheté Niakhaté plus cher qu'il n'a vendu Lukeba ou Gusto, mais aussi plus cher que ce qu'a dépensé Arsenal pour Saliba, l'Inter pour Pavard, l'Ajax pour Sutalo, Dortmund pour Schlotterbeck, le double de Monaco pour Salisu... Normal. Tout va bien. — Duluc Jean-Baptiste (@jibduluc) July 4, 2024

Sur X, @SeriousCharly a reconnu que tout cela l'étonnait : « 32M€ pour Niakhaté après avoir lâché 35 sur Mangala... Y a quand même de grosses questions à se poser à balancer des sommes pareilles pour des joueurs "pas mal mais pas le feu non plus" en provenance du même club... », tandis que Jean-Baptiste Duluc, journaliste d'Eurosport, supporter de l'OL et fils de Vincent Duluc, est lui aussi interloqué par la générosité de Textor : « L'OL a donc acheté Niakhaté plus cher qu'il n'a vendu Lukeba ou Gusto, mais aussi plus cher que ce qu'a dépensé Arsenal pour Saliba, l'Inter pour Pavard, l'Ajax pour Sutalo, Dortmund pour Schlotterbeck, le double de Monaco pour Salisu... Normal. Tout va bien. » Autre influenceur, et fan de Lyon, Zack Nani, a préféré sourire de tout cela, en constatant que le propriétaire de Nottingham Forest était un personnage assez sulfureux : « N’allez jamais lire la section Controverses de la page Wikipedia de Marinakis le président de Nottingham chez qui on vient de claquer 70 millions d’euros, vous risquez de rire jaune ». On espère seulement que pour 67 millions d'euros, Mangala et Niakhaté apporteront beaucoup à l'équipe de Pierre Sage.