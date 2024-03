Textor agresse le PSG, ce puissant journaliste le soutient

Dans : OL.

Dans des propos qui ressemblent à ceux tenus il y a quelques années par Jean-Michel Aulas, John Textor s'en est pris au Paris Saint-Germain. Le patron américain de l'Olympique Lyonnais pense que le Qatar pèse trop lourd en Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais a beau être seulement dixième de Ligue 1 malgré des moyens financiers colossaux, mais très éloignés de ceux du PSG, John Textor estime que quoi qu’il arrive, le championnat de France est faussé. Tel un Jean-Michel Aulas de ses grandes années, l’homme d’affaires américain, qui possède plusieurs clubs de football, pense que le fait que le club de la capitale appartienne à un état, le Qatar, écrase la concurrence et tue le suspense. S’exprimant dans un colloque à Londres, le patron d’Eagle Football a dit tout le mal qu’il pensait de cette situation. « Qui va s'intéresser au championnat de France et le regarder à la télé si on sait qui va gagner ? En Ligue 1, tout le monde se bat pour la deuxième place, c'est la même équipe qui l'emporte chaque année. On est en concurrence avec un gouvernement, pas avec une entreprise privée. Je l’ai dit à Nasser (Al-Khelaïfi) plusieurs fois en privé et quelques fois en public : Est-ce que quelqu'un s'amuse ? Pourquoi aimes-tu ça ? », a confié jeudi soir John Textor, dont les propos ont évidemment un certain retentissement en France.

Monaco et l'OM se taisent, l'OL ose parler

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l'OL et du PSG se sont rapidement affrontés sur ce sujet. Les uns rappelant que le Qatar était un puits sans fond sur le plan financier et que Paris pouvait faire n'importe quoi, tandis que les autres rappelaient que Lyon avait dépensé 56 millions d'euros au dernier mercato d'hiver, ce que l'UNFP avait qualifié d'inacceptable dans une lutte pour le maintien où les autres clubs ne pouvaient pas faire la même chose. Mais c'est sur RMC que le soutien le plus puissant à John Textor est apparu. Grand pourfendeur du Paris Saint-Germain et surtout du Qatar, Stéphane Guy a tiré à boulets rouges sur les champions de France et pointé du doigt l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille qui sont accusés par le journaliste de ne pas oser dire la même chose que John Textor.

OL : Aulas et Textor, c'est vraiment la St-Valentin à Lyon https://t.co/bQVyUWjNAI — Foot01.com (@Foot01_com) February 14, 2024

Dans l'After, l'ancien journaliste vedette de Canal+ a dit tout le bien qu'il pensait de la déclaration du propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais. « Il faut protéger John Textor car il nous anime notre Ligue 1 de façon exceptionnelle. Je préfère un Textor qu’un Rybolovlev dont on ne sait toujours pas s’il sait parler ou McCourt dont on ne sait toujours pas s’il sait où est Marseille. Ce n’est pas couillon ce qu’il dit. Comment voulez-vous qu’un club soit à la hauteur du PSG ? Personne ne peut suivre. Il a raison, c’est tout le problème que pose le Paris Saint-Germain. De quoi rêvent les supporters de l’OM ? Que leur club soit repris par l’Arabie Saoudite. Puis après, il y aura le Koweït à Toulouse, le Bahreïn à Lille…. Tout le monde est exposé à une variable qui est l’incertitude du sport, sauf le PSG qui a dix fois plus de moyen que les autres. Les moyens financiers limitent le risque. Au dernier mercato, Paris achète deux attaquants à 90 millions d’euros et ils ne jouent pas, quel autre club peut se permettre ça sans être sanctionné ? Alors si, il y a Manchester City et Guardiola qui ont au total dépensé 300 millions d'euros pour trouver un gardien de but », a lancé un Stéphane Guy toujours aussi remonté lorsqu'on évoque le Paris Saint-Germain.