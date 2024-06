OL ‍: Textor humilie l’agent de Cherki et fait une énorme annonce

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La publication d'informations sur l'avenir de Rayan Cherki a fait bondir John Textor, qui a réagi de manière publique et musclée à l'encontre de l'agent du joueur de l'OL. Aux abris.

John Textor et Jean-Michel Aulas ont eu beaucoup de mal à s’apprivoiser mais maintenant que les deux hommes marchent main dans la main et que tout est clair à l'OL, il est difficile de ne pas voir quelques points communs. Notamment dans la capacité de réaction sur les réseaux sociaux quand quelque chose ne leur plait pas. Aulas était un adepte de Twitter avec des sorties virulentes et pas toujours maitrisées, mais qui avaient le don de faire mouche. De son côté, l’Américain fonce sur Instagram pour dire le fond de sa pensée.

L'agent de Cherki, John Textor l'avait parié

C’est le cas en ce qui concerne l’actualité de Rayan Cherki, et notamment un article paru sur Foot Mercato ce jeudi soir, où il était question de la volonté de l’OL de s’en défaire et de le vendre à tout prix, alors que le joueur était plutôt désireux de rester. La publication de cet article a fait réagir immédiatement John Textor qui a pris pour cible Bilel Ghazi, ancien journaliste de L’Equipe et qui a préféré intégrer le clan Mbappé il y a quelques années, tout en y ramenant Rayan Cherki. Pour le propriétaire américain, cette publication porte clairement la touche de l’agent de son meneur de jeu, qui a rapidement et surtout mal rapporté le contenu du dernier rendez-vous sur l’avenir de l’international espoir tricolore.

« Ah Bilel. Tu m’as coûté 20 euros ! J’ai parié avec les gars que cela te prendrait au moins 48 heures pour faire fuiter notre conversation et déformer notre proposition en une manoeuvre de propagande. Nous adorons Rayan, et nous allons lui offrir un nouveau contrat… il devrait rester un bout de temps », a lancé John Textor, qui a signé avec un hashtag demandant à Rayan Cherki de tout simplement changer d’agent.

Une attaque virulente et même peut-être un peu trop puisque John Textor a ensuite supprimé sa publication, même si le message était clairement passé. Sa fermeté et sa prise de parole sans filtre ont en tout cas ravi les supporters de l’OL qui l’ont remercié d’avoir mis les choses au clair, et qu’il n’y avait aucune volonté lyonnaise de vendre son meneur de jeu à tout prix. « Merci Aulas d’avoir vendu ton club à Textor », a ainsi résumé un supporter, pour qui avoir un président aussi cash est appréciable. Même si cela pourrait bien faire des dommages collatéraux à l’OL dans les semaines à venir avec ce dossier qui se complexifie.