OL ‍: Textor fait grimper les prix, attention à l'accident

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sera attendu au tournant cet hiver sur le marché des transferts. La DNCG a été claire avec le club rhodanien : ce sera des ventes ou la Ligue 2 en fin de saison.

L'OL sait quoi faire dans les prochaines semaines afin de changer son destin. Les Gones doivent impérativement trouver de l'argent, et ça passera par des ventes de joueurs. Pas mal d'éléments sont concernés, comme Rayan Cherki, Anthony Lopes, Ernest Nuamah, Maxence Caqueret, Saïd Benrahma, Malick Fofana, Nicolas Tagliafico ou encore Gift Orban. Mais des bonnes surprises pourraient aussi venir de joueurs prêtés, comme Adryelson, actuellement à Botafogo. Alors qu'on annonçait une future vente du défenseur brésilien cet hiver à Cruzeiro pour 8 millions d'euros, Adryelson ne devrait finalement pas rejoindre le club basé à Belo Horizonte. La cause ? Le fait que l'OL ait décidé de faire grimper les prix dans ce dossier.

Adryelson sur le départ, l'OL se montre très gourmand

Selon les informations de Globo, l'OL entend finalement recevoir 10 millions d'euros pour Adryelson. De quoi refroidir Cruzeiro, qui ne veut pas du tout payer autant et qui est prêt à faire avec les moyens du bord dans les prochaines semaines. Dommageable néanmoins pour les Gones de ne pas réussir à se débarrasser d'un joueur comme Adryelson, flop XXL pour le club et qui pouvait lui permettre de réaliser une belle plus-value. Reste à savoir si les Rhodaniens ont d'autres pistes pour faire partir le défenseur de 26 ans, qui n'aura joué que 4 rencontres avec l'Olympique Lyonnais. On sait que le joueur a la cote au Brésil et des offres pourraient encore arriver. A moins que Botafogo ne soit la solution. Le club également détenu par John Textor pourrait acheter définitivement Adryelson. Mais on en est encore loin.