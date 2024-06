OL ‍: Textor défie l'OM pour ce top défenseur de Ligue 1

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Mercredi, l’intérêt de l’OM pour Lilian Brassier a été révélé par la presse italienne. Mais la concurrence sera féroce pour Marseille car l’OL est également sur les rangs pour accueillir le défenseur de Brest.

Désireux de renouveler son secteur défensif lors du mercato, l’Olympique de Marseille aimerait se séparer de Samuel Gigot tandis que l’avenir de Chancel Mbemba, en fin de contrat dans un an, est très incertain. Dans cette optique, l’état-major du club phocéen a identifié plusieurs joueurs intéressants au poste de défenseur central et parmi eux, Lilian Brassier est tenu en très haute estime par Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Les deux hommes ont apprécié la saison réalisée par le défenseur de 24 ans du côté de Brest.

Pour ne rien gâcher, le contrat du natif d’Argenteuil arrive à expiration dans un an en Bretagne, ce qui signifie qu’il a de grandes chances de quitter Brest. Une aubaine pour l’OM, qui a manifesté son intérêt pour le recruter, mais pas uniquement. D’autres clubs de Ligue 1 sont intéressés selon le journal Ouest-France, qui fait notamment état de la concurrence de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a massivement recruté l’hiver dernier, mais la défense n’a pas été un secteur très chamboulé par la direction lyonnaise.

L'OL défie l'OM pour Brassier

Cet été en revanche, David Friio souhaite offrir plus de garanties à Pierre Sage dans le secteur défensif avec au minimum la venue d’un défenseur central fiable afin de concurrencer Jake O’Brien et Duje Caleta-Car. A 24 ans et après une saison aboutie en Ligue 1, Lilian Brassier a le profil parfait et John Textor pourrait rapidement passer à l’offensive avec une offre supérieure à 10 millions d’euros. Les deux Olympiques devront se méfier des clubs de la Côte d’Azur car outre l’OM et l’OL, il se murmure que l’OGC Nice ainsi que l’AS Monaco sont également très intéressés par le profil de Lilian Brassier. Pour les dirigeants de Brest, il sera question de gérer au mieux un mercato qui s’annonce complexe en raison des intérêts multiples pour différents joueurs (Locko, Del Castillo, Lees-Melou) après une saison historique.