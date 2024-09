OL ‍: Textor contre Nasser Al-Khelaifi, ça a salement dérapé ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Arrivé en Ligue 1 lors de la saison 2022-2023, John Textor n'est pas en retrait bien au contraire. Le propriétaire de l'OL se mêle de l'évolution de la Ligue 1. Ce dossier a renforcé sa profonde inimitié envers Nasser Al-Khelaifi.

La guerre est réouverte entre l'OL et le PSG en Ligue 1. Au moment de l'arrivée de QSI à Paris, Jean-Michel Aulas avait été l'un des plus critiques envers les Qataris. Il leur reprochait de tuer la Ligue 1 grâce à leur énorme ascendant financier. Cependant, le boss lyonnais s'était peu à peu rapproché de son homologue Nasser Al-Khelaifi avec le temps. La courtoisie était même de mise entre les deux hommes sur les dernières années d'Aulas comme patron de l'OL. Mais, John Textor a ravivé les tensions Lyon-Paris depuis son arrivée. L'Américain n'apprécie pas la mainmise du PSG sur la Ligue 1 et avoue avoir envie de faire tomber les Parisiens.

Textor-Al Khelaifi : débat violent à la LFP !

La récente réélection de Vincent Labrune à la tête de la LFP n'a rien arrangé. En effet, si Nasser Al-Khelaifi est un soutien solide de Labrune, c'est tout le contraire pour Textor. L'Américain a publiquement critiqué cette réélection et surtout la campagne express en amont. Les deux présidents de l'OL et du PSG s'opposent aussi sur la question des droits TV. Textor voulait la création d'une chaîne par la LFP quand Nasser Al-Khelaifi a soutenu les options DAZN et beIN. Le choix de cette seconde option par la LFP a fait sortir de ses gonds le boss de l'OL.

La LFP c'est le Venezuela, John Textor est écœuré ! https://t.co/rteheJRc0V — Foot01.com (@Foot01_com) September 10, 2024

Le JDD rapporte une tension très vive en réunion entre John Textor et Nasser Al-Khelaifi. « C’est même allé très loin. Du rarement entendu dans ce type de réunions », a confié le témoin d'une violente joute verbale entre les deux hommes au quotidien dominical. Dans ce contexte, on comprend plus facilement la volonté de l'OL de prolonger Rayan Cherki pour éviter sa venue prochaine au PSG, qui plus est librement et gratuitement.