OL ‍: Textor a un nouveau coup de coeur à 15 ME

Par Hadrien Rivayrand

L'OL devrait se montrer encore actif l'hiver prochain lors du marché des transferts. Les Gones aimeraient notamment s'attacher les services d'un joueur offensif.

Malgré de gros moyens dépensés l'été dernier au mercato, l'OL continue de souffler le chaud et le froid... Les hommes de Pierre Sage peinent à se montrer réguliers et ont déjà pris du retard sur le wagon de tête. Les Gones ont néanmoins gagné un peu en stabilité et Sage commence à trouver le bon équilibre pour son groupe. Mais tout va vite dans le football et les choix de sa direction pourraient le contraindre à revoir ses plans. L'hiver prochain, il y a fort à parier que l'OL fera des coups au mercato. Surtout que des joueurs offensifs sont sur le départs, comme Gift Orban ou encore Ernest Nuamah. Afin d'anticiper quelque peu les choses, John Textor a des idées en tête...

L'OL flashe sur un nouveau crack argentin

Ces dernières heures, on a appris que l'OL avait fait une offre de 14 millions d'euros à Vasco de Gama pour son ailier Rayan. Mais Textor multiplie les pistes et a aussi flashé sur le profil de Kevin Zenon. C'est en tout cas ce qu'annonce ce mardi Ekrem Konur. Le spécialiste du mercato précise d'ailleurs que l'ailier gauche argentin de Boca Juniors, qui a disputé les JO de Paris 2024 avec l'Argentine, sera accessible à partir d'un peu plus de 15 millions d'euros. Un prix abordable qui n'attire pas seulement l'Olympique Lyonnais, qui devra trouver les bons arguments pour boucler le dossier. Comme souvent depuis la prise de fonctions de John Textor à l'OL, le club rhodanien prospecte en Amérique du Sud. D'ailleurs, en cas de signature à Lyon, Zenon retrouverait un compatriote, qui devrait aussi rejoindre l'Olympique Lyonnais l'hiver prochain, à savoir la pépite Thiago Almada.