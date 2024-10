OL ‍: Textor a choisi le nouveau patron du mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Début septembre, l’OL a annoncé le départ de son directeur sportif David Friio. Le dirigeant français de 51 ans paie un mercato décevant cet été, durant lequel plusieurs indésirables n’ont pas trouvé de porte de sortie.

Le mercato estival de l’Olympique Lyonnais n’a pas pleinement convaincu John Textor, lequel a tranché dans le vif début septembre en se séparant de son directeur sportif David Friio. Le club rhodanien a pourtant été actif sur le marché des transferts avec les recrutements de Niakhaté, Mikautadze, Zaha ou encore Veretout. Dans le sens inverse en revanche, l’OL n’a pas réussi à se séparer de tous les joueurs indésirables, le dossier le plus emblématique étant bien sûr celui d’Anthony Lopes, érigé comme joueur à faire partir en priorité dès le début de l’été, mais qui n’a pas fait ses valises comme cela était espéré.

🆕 Matthieu Louis-Jean gardera davantage de responsabilités depuis l’éviction de David #Friio.



▫️L’arrivée imminente de Daniel #Congré en tant que coordinateur sportif est simplement une pièce manquante dans l’organigramme de l’#OL, destinée à renforcer la synergie pour le bien… pic.twitter.com/kxKha5oNFm — Olivier Salmon (@OlivierSalmon_) October 13, 2024

David Friio a donc payé le prix de ce mercato en quittant son poste de directeur sportif de l’OL et pour compenser ce départ, John Textor a pris la décision de ne pas nommer de nouveau directeur sportif dans la capitale des Gaules. Ancien joueur de Dijon, Montpellier ou encore Toulouse, Daniel Congré va débarquer dans un rôle de coordinateur sportif. Sa mission sera d’intervenir auprès des joueurs et de l’entraîneur au besoin afin d’apporter ses connaissances et son expérience mais en aucun cas, Daniel Congré va gérer le mercato de l’Olympique Lyonnais. A qui va donc revenir cette tâche ?

Textor fait de Louis-Jean le nouveau patron du mercato

Pour le journaliste Olivier Salmon, il ne fait aucun doute sur le fait que Matthieu Louis-Jean va devenir le nouvel homme fort de l’OL en période de mercato, comme cela était réclamé par de nombreux supporters sur les réseaux sociaux. Actuel patron de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais, le dirigeant de 48 ans aura « davantage de responsabilités » avec le départ de David Friio selon l’insider lyonnais et il est acté que « Daniel Congré n’empiètera pas sur le champ d’action de Matthieu Louis-Jean ». Une nouvelle organisation qui va aussi permettre à John Textor de garder un fort pouvoir en période de mercato en l’absence d’un directeur sportif clairement établi comme cela était le cas ces derniers mois.

Reste maintenant à voir si les idées de Matthieu Louis-Jean seront suivies, ou si John Textor n’en fera qu’à sa tête, comme lorsqu’il a recruté Wilfried Zaha en solo par exemple. Sur ce point, le boss de l’OL devra sans doute faire de gros efforts, au risque de lasser ses collaborateurs, Louis-Jean en tête.