OL : Tetê fait ses valises, Lyon va recruter !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après Karl Toko-Ekambi jeudi, c’est Tetê qui est en passe de quitter l’OL, où le secteur offensif est de plus en plus déplumé.

Le mercato hivernal est décidément mouvementé à l’Olympique Lyonnais, bien plus dans le sens des départs que dans celui des arrivées. Jeudi, le club rhodanien a officialisé le départ de Karl Toko-Ekambi à Rennes sous la forme d’un prêt payant d’une durée de six mois. Ce vendredi, un autre élément offensif est en passe de faire ses valises. A en croire les informations de L’Equipe, Tetê va quitter l’OL et rejoindre la Premier League. En effet, un accord a été trouvé avec Leeds, qui va recruter définitivement le Brésilien, qui n’était que prêté sans option d’achat à Lyon par le Shaktar Donetsk. Un accord avait été défini de longue date entre Lyon, le joueur et le club ukrainien pour casser le prêt de Tetê dans le cas où ce dernier trouve un club susceptible de le recruter. C’est désormais chose faite et l’officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures.

Tetê à Leeds, l'OL bloque Barcola et va recruter

🌪️ La finition pleine de sang froid de Tetê servi sur un plateau par Karl Toko Ekambi 👨‍🍳#SB29OL 🔴🔵 pic.twitter.com/etNBwTYe7x — Olympique Lyonnais (@OL) December 30, 2022

Le départ de Tetê soulève néanmoins plusieurs questions à l’Olympique Lyonnais, à cinq jours de la fin du mercato hivernal. Quid de Romain Faivre, courtisé par le FC Lorient mais dont le dossier n’a pas abouti sur un accord entre les deux clubs ? La situation de Bradley Barcola a également évolué car le jeune attaquant de l’OL devait être prêté à Saint-Gall mais selon L’Equipe, les départs de Tetê et de Karl Toko-Ekambi ont changé la donne et il est désormais plus probable que Barcola reste à Lyon et bénéficie d’un temps de jeu plus important lors de la seconde partie de saison. Le quotidien national indique par ailleurs que dans cette fin de mercato, Lyon devrait recruter un joueur offensif afin d’étoffer l’effectif à la disposition de Laurent Blanc. Les prochaines heures vont donc être mouvementées à Lyon, où la priorité sera de recruter un joueur offensif. Sans compter qu’en attaque, un départ de Rayan Cherki, courtisé avec assiduité par le Paris Saint-Germain, n’est pas impossible.