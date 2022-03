OL : Aulas affine le plan de Lyon au mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En faisant partir Xherdan Shaqiri et en recrutant Romain Faivre cet hiver, l’OL s’est lancé sur une nouvelle stratégie au mercato.

Les gros contrat de joueurs internationaux tels que Xherdan Shaqiri ou Jérôme Boateng à Lyon, c’est terminé. A en croire les informations relayées par Lyon Mag, le club présidé par Jean-Michel Aulas souhaite prendre un virage à 180 degrés à compter de cet été. Et pour cause, le club rhodanien souhaite construire une équipe autour de ses joueurs formés au club (Caqueret, Gusto, Lukeba, Cherki). Une équipe que l’OL souhaite dorénavant compléter avec des valeurs sûres de la Ligue 1. En effet, le recrutement de Romain Faivre en provenance du Stade Brestois pour un peu plus de 15 millions d’euros s’inscrit dans ce sens. L’objectif de l’Olympique Lyonnais est aussi, à travers cette stratégie, de revoir sa masse salariale à la baisse et de reconstruire une dynamique de vestiaire plus positive avec moins de clans.

Un mercato made in Ligue 1 à l'OL cet été ?

L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain international espoirs français, Romain Faivre pour 4 ans et demi, soit jusqu’au 30 juin 2026 🔴🔵#Faivre2026https://t.co/jnjEhiZufz — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2022

Pour mener à bien cette stratégie, l’OL souhaite donc recruter des joueurs de Ligue 1 mais la tâche de Bruno Cheyrou, de Vincent Ponsot et de Jean-Michel Aulas va également être de trouver des points de chute à plusieurs joueurs devenus indésirables. C’est par exemple le cas de Thiago Mendes, d’Houssem Aouar, de Jérôme Boateng, de Léo Dubois ou encore de Moussa Dembélé voire de Karl Toko-Ekambi. Tous ces joueurs perçoivent largement plus de 200.000 euros par mois à Lyon et ne sont plus considérés comme des éléments indiscutables au vu de la stratégie sportive du club. L’OL souhaite une refonte en profondeur de son effectif et un rôle revu à la hausse pour les jeunes de l’académie, une stratégie validée par Peter Bosz. Reste maintenant à voir si l’entraîneur néerlandais sera le chef d’orchestre de l’OL de demain. Au vu des résultats de Lyon cette saison en Ligue 1, rien n’est moins sûr. Mais un exploit en Europa League pourrait sauver l’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam…