OL : Terrier prêt à quitter Lyon ? Ce serait une erreur colossale

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Tandis que le mercato est entré dans ses dix derniers jours, Martin Terrier semble être tenté par un départ de l'Olympique Lyonnais un an seulement après s'être installé dans l'effectif rhodanien. En manque de temps de jeu, l'attaquant de 22 ans, arrivé pour 11ME en provenance de Lille, aurait des touches à l'étranger et il pourrait éventuellement obtenir un bon de sortie. Pour Dominique Sévérac, ce serait une lourde erreur pour Martin Terrier de quitter aussi vite l'OL, et le journaliste de lui conseiller de rester à Lyon car les choses peuvent vite changer au sein de l'équipe de Sylvinho.

« Il y a du monde dans le groupe de Sylvinho, mais c’est à Lyon et l’OL joue la Ligue des champions, et les 9 buts en 2 matches c’est une histoire du mois d’août et dans six mois on ne sait pas comment cela va se passer. On ne sait si on aura besoin de lui, si Moussa Dembélé ne sera pas blessé, si Memphis Depay va faire des efforts défensifs pendant deux mois et après va arrêter parce qu’il sera installé et se croira tout permis. Le foot ce n’est pas, je vois que je ne joue pas deux matches et je m’en vais », a fait remarquer Dominique Sévérac, qui estime que Martin Terrier ne doit pas abdiquer si vite.