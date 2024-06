OL ‍: Tagliafico vendu à un prétendant de choix

Les jours de Nicolas Tagliafico à l'OL sont comptés. Le latéral gauche argentin est fortement demandé au mercato. C'est notamment le cas de Benfica qui risque de passer à l'action très rapidement.

Un champion du monde est proche de la sortie à l'OL. Arrivé dans le Rhône à l'été 2022, Nicolas Tagliafico s'est vite installé sur le côté gauche de la défense lyonnaise. Mais, après 67 matchs disputés à Lyon, l'heure semble être au départ pour l'Argentin. C'est d'autant plus le cas qu'il ne manque pas de prétendants sur le marché. L'Ajax Amsterdam, son ancien club, est sur le coup. Le Betis Séville est venu aux renseignements il y a plusieurs semaines de cela. Enfin, Benfica devrait bientôt tenter une approche concrète dans le dossier Tagliafico.

Le club lisboète a besoin d'un arrière gauche et il a inscrit le nom de l'Argentin très haut dans sa short-list. Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Tagliafico n'est pas le premier choix de Benfica. Le club portugais mise d'abord sur l'Allemand Robin Gosens. Mais, le joueur de l'Union Berlin est aussi convoité par Bologne et les Italiens auraient une longueur d'avance. Il faut dire que Gosens connaît bien l'Italie pour avoir évolué à l'Atalanta Bergame puis à l'Inter Milan.

🔴🦅 Benfica are not advancing on Robin Gosens deal, who’s still top target for Bologna.



↪️🇦🇷 Understand Benfica have Nico Tagliafico on their shortlist as potential new left back among several concrete options.



Decision to follow soon. pic.twitter.com/I6OjEGmUKE