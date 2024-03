OL ‍: Son Ramadan n'est pas respecté, il quitte l'équipe de France

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Convoqué par Bernard Diomède lors du rassemblement des U19 de l’Equipe de France en ce mois de mars, Mahamadou Diawara ne disputera pas les matchs contre les Pays-Bas et la Lituanie.

Mahamadou Diawara est de retour à l’Olympique Lyonnais avant même le premier match de l’Equipe de France U19 alors qu’il faisait partie de la liste de Bernard Diomède. Le milieu de terrain lyonnais n’est pas blessé, mais un désaccord au sujet du ramadan a précipité son départ. Inflexible au sujet du ramadan, la Fédération française de football a invité les joueurs convoqués lors des rassemblements nationales à ne pas jeuner. Sollicité par la sélection du Mali, Mahamadou Diawara avait répondu présent à la convocation de l’Equipe de France. Mais après avoir conseillé aux joueurs de ne pas jeuner, la FFF a purement et simplement interdit cette pratique lors du rassemblement du mois de mars.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mahamadou DIAWARA (@m_dwr8)

Une consigne rédhibitoire aux yeux du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, qui a fait le choix de quitter le rassemblement des U19 de l’Equipe de France. L’épisode risque de faire beaucoup parler mais pour l’instant, la FFF reste silencieuse. Aucune communication n’a été faite que ce soit sur les réseaux sociaux ou de la part du sélectionneur Bernard Diomède. En parallèle, Mahamadou Diawara est cité comme un véritable porte-étendard des musulmans sur les réseaux sociaux, qui réclament l’autorisation d’une pause pendant les matchs afin de permettre aux joueurs qui font le ramadan de rompre le jeûne en buvant un coup et en s’alimentant. Quoi qu’il en soit, Mahamadou Diawara est de retour plus tôt que prévu à Lyon, où Pierre Sage sera sans doute interrogé sur le sujet lors des prochaines conférences de presse. Une communication de la FFF dans les jours à venir n’est pas non plus à exclure sur un sujet sensible où l'instance compte faire preuve de fermeté.