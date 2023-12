OL ‍: Six nouveaux joueurs arrivent, les 50ME débloqués

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré des résultats en amélioration, le mercato hivernal risque d’être très agité à l’OL car l’objectif de John Textor est toujours de recruter cinq à six joueurs afin de renforcer l’effectif dans la course au maintien.

Seizième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a grappillé deux places grâce à ses deux succès de rang contre Toulouse puis Monaco. Malgré cette amélioration dans les résultats, John Textor a toujours l’intention de frapper fort lors du mercato hivernal. Une enveloppe globale de 50 millions d’euros a été annoncée pour renforcer l’effectif à la disposition de Pierre Sage, entraîneur intérimaire depuis le départ de Fabio Grosso et qui a de plus en plus de chances d’être maintenu à son poste après Noël. Sur le plateau de l’Equipe du Soir, le journaliste Hugo Guillemet a fait le point sur les priorités de l’OL sur le marché des transferts en ce mois de janvier.

Selon le spécialiste du club rhodanien, cinq à six recrues sont espérées par l’état-major rhodanien et notamment par le directeur sportif David Friio ainsi que le responsable de la cellule de recrutement Matthieu Louis-Jean. Dans le secteur offensif, il est urgent pour Lyon d’amener de la concurrence à Lacazette, Nuamah et Cherki. Par conséquent, deux à trois joueurs sont ciblés en attaque. Au milieu de terrain, deux recrues sont espérées tandis que Lyon espère aussi se renforcer avec un défenseur. Autant dire que le mois de janvier devrait être très animé à l’OL au vu des besoins identifiés par la direction sportive du club.

« Pierre Sage va sans doute aligner le même onze que contre Monaco pour le match face à Nantes. Peut-être qu’il aimerait changer quelques joueurs mais il n’a pas le choix, il n’a pas de solutions sur le banc. Devant, il ne peut rien faire. Il a fait entrer Kadewere, Maitland-Niles et Jeffinho. Ils ont fait une bonne entrée mais ça reste limité. Au milieu de terrain par exemple derrière Caqueret et Tolisso il n’y a absolument personne. Ils vont recruter un ou deux milieux de terrain. Ils ne veulent que des joueurs expérimentés. L’OL veut aussi acheter trois joueurs offensifs, deux ailiers et un avant-centre. Si Lacazette se blesse, il n’y a plus personne car Mama Baldé n’a pas le niveau pour jouer à Lyon et l’idée est aussi de recruter un défenseur » a livré Hugo Guillemet dans L’Equipe du Soir. De gros indices sur le mercato à venir de la part de l’Olympique Lyonnais, qui devrait logiquement être le club français le plus actif cet hiver. Reste maintenant à voir quels joueurs David Friio parviendra à attirer car avec 50 millions d’euros, il sera délicat d’attirer six joueurs de très haut niveau. A moins que la direction de l’OL ait d’ores et déjà identifié de très jolis coups à réaliser.