OL : Shaqiri tout proche de Lyon, Liverpool prêt à craquer !

Dans : OL.

La presse anglais affirmait que les dirigeants de Liverpool refusaient d'envisager un départ de Shaqiri pour moins de 15 millions, mais finalement l'attaquant suisse est désormais proche de Lyon pour beaucoup moins que cela.

Désormais célèbre depuis qu’il a révélé au monde entier, jeudi dernier, que Lionel Messi était finalement sur le départ du FC Barcelone, le journaliste italien Gianluigi Longari affirme ce mercredi soir que l’Olympique Lyonnais est tout proche de faire signer Xherdan Shaqiri avec un transfert sec. L’ailier suisse de Liverpool était favorable à un départ de Premier League cet été afin d'avoir un peu plus de temps de jeu, mais les Reds ne voulaient pas le brader alors qu’il a encore deux ans de contrat et sort d’un bel Euro avec l’équipe de Suisse.

Cependant, les arguments de l’OL semblent avoir fait mouche puisque plusieurs journalistes italiens confirment qu’effectivement Shaqiri devrait rejoindre rapidement l’Olympique Lyonnais. Gianluca Di Marzio précise que Jean-Michel Aulas tend un chèque de 6 millions d’euros à son homologue anglais, lequel réclame désormais 8 millions d’euros. Mais les avis sont unanimes, un accord est dans les tuyaux. Le célèbre « here we go » n’est pas lancé, mais Peter Bosz pourrait bien avoir son premier renfort de choix lors de ce mercato.