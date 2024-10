OL ‍: Sampaoli veut revenir, Pierre Sage est sous pression

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Libre depuis son licenciement à Flamengo en septembre 2023, Jorge Sampaoli attend la bonne proposition pour se relancer. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a une touche en Italie. Mais l’Argentin souhaite revenir en Ligue 1 où le LOSC et l’Olympique Lyonnais l’avaient convoité la saison dernière.

Si l’on se concentre sur le terrain, et non sur les incidents entre groupes de supporters, les feux sont au vert pour l’Olympique Lyonnais. Face à Nantes (2-0) dimanche dernier, le club rhodanien a enchaîné une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues. A croire que les Gones ont entamé leur remontada beaucoup plus tôt que la saison dernière. Ce scénario plaira davantage à la direction qui croit plus que jamais aux compétences de son entraîneur Pierre Sage.

Sampaoli à l’affût

Il n’empêche que le technicien français ne pourra pas échapper aux rumeurs concernant un potentiel remplaçant. On parle effectivement de Jorge Sampaoli avec qui l’Olympique Lyonnais, tout comme le LOSC, avait discuté la saison dernière, sans aboutir à une collaboration. Quelques mois plus tard, le coach libre depuis son éviction de Flamengo en septembre 2023 n’a toujours pas rebondi. Et selon les informations du journaliste de L’Equipe Mathieu Grégoire, Jorge Sampaoli n’est pas très intéressé par la proposition du Genoa, l’actuel 18e de Serie A.

Petite indiscrétion ne concernant pas les boîtes de nuit de Stockholm: Jorge Sampaoli a reçu une proposition du Genoa pour relancer l’équipe italienne en difficulté. Après avoir discuté avec #OL (léger), puis #LOSC (+ poussé) la saison dernière, l’Argentin se verrait plutôt en L1 — Mathieu Grégoire (@Serguei) October 11, 2024

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille aimerait plutôt revenir en Ligue 1, un championnat qui l’a apparemment marqué. Autant dire que son nom reviendra systématiquement lorsqu’un coach d’une équipe ambitieuse de notre championnat sera en difficulté. Difficile de ne pas penser à Pierre Sage lorsque l’on se souvient que Jorge Sampaoli, un temps convoité par John Textor pour Botafogo, était assis au Groupama Stadium pour assister au match de Ligue 1 contre l’AS Monaco (défaite 0-2) le 24 août. Sa présence avait logiquement suscité des rumeurs à un moment plus compliqué pour les Lyonnais.