OL ‍: Saïd Benrahma c'est fait, Fabrizio Romano confirme

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sauf retournement de situation, Saïd Benrahma sera un joueur de l'Olympique Lyonnais dans les prochaines heures. Fabrizio Romano n'a plus aucun doute.

Il n’a pas encore lancé son célèbre « here we go », mais ce mercredi, le journaliste italien, star du mercato, confirme qu’entre l’Olympique Lyonnais et West Ham tout est désormais bouclé afin de finaliser la signature de Saïd Benrahma à l’OL dans les prochaines heures. Pour réussir cette opération, les deux clubs ont trouvé un accord financier dont Fabrizio Romano dévoile les détails. « Accord en cours de finalisation pour 5 millions d'euros pour le prêt et une option d'achat à 12 millions d'euros. En attente des derniers points du côté du joueur, puis tout est terminé », précise notre confrère italien. Agé de 28 ans, l'attaquant international algérien avait encore 2 ans de contrat avec West Ham, mais le club londonien ne comptait plus réellement sur lui et l'offre de l'Olympique Lyonnais est tombée au bon moment pour tout le monde.