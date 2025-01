OL ‍: Sage mis à la porte, comment il a vécu son licenciement

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La mauvaise nouvelle est tombée lundi pour Pierre Sage, remercié par John Textor qui a fait le choix de nommer Paulo Fonseca à sa place. Une situation difficile que l’ex-entraîneur de l’OL tente de traverser au mieux.

Un an et puis c’est tout pour Pierre Sage à la tête de l’Olympique Lyonnais. Malgré un excellent travail, celui qui a sauvé le club rhodanien de la relégation et qui l’a qualifié ensuite pour l’Europa League a vidé son bureau ce lundi. Remercié par John Textor, le technicien de 45 ans laisse sa place à Paulo Fonseca. Un départ qui a suscité une vive émotion chez les supporters de l’OL, lesquels s’étaient attachés à celui qui ne méritait sans doute pas de se faire virer au vu de ses résultats depuis douze mois.

« L’OL jouait mal », Textor justifie le licenciement de Pierre Sage https://t.co/BShP1RCUMK — Foot01.com (@Foot01_com) January 28, 2025

Paulo Fonseca a été choisi pour lui succéder mais c’est Jorge Maciel, l’un des rares adjoints de Pierre Sage encore au club, qui assurera l’intérim contre Ludogorets en Ligue Europa. Présent ce mercredi en conférence de presse, l’entraîneur intérimaire de l’Olympique Lyonnais a rendu un vibrant hommage à Pierre Sage et a décrit comment ce dernier avait vécu son départ.

Jorge Maciel rend hommage à Pierre Sage

« J’ai appelé Pierre Sage. Il a vécu la situation avec grandeur. Cela s’arrête professionnellement, mais l’admiration et le respect vont rester. Il y aura beaucoup de Pierre Sage dans ce match, parce que c’est lui qui nous a préparé jusque-là cette saison. Ce n’est pas facile de recevoir cette nouvelle un lundi soir. Prendre en charge une équipe comme l’OL, c’est énorme. Mon objectif, c’est de savoir comment gagner demain. Il n'y a rien de plus radical pour penser à autre chose qu'un match de coupe d’Europe » a fait savoir le coach intérimaire de l’OL en conférence de presse. Ce jeudi au Groupama Stadium, les supporters ne manqueront pas eux aussi de rendre un vibrant hommage à Pierre Sage, apprécié et respecté jusqu’au bout, ce qui n’est pas le cas de tous les entraîneurs qui se font virer bien au contraire.