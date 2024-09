OL ‍: Sage l’a négligé, Adryelson repart dégoûté

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Arrivé l’hiver dernier, Adryelson n’a jamais gagné les faveurs de l’entraîneur Pierre Sage. L’Olympique Lyonnais l’a donc renvoyé à Botafogo en prêt jusqu’à la fin de l’année civile. Un soulagement pour le Brésilien frustré par son échec.

Avec huit buts encaissés en trois matchs de Ligue 1, la défense de l’Olympique Lyonnais a forcément inquiété Pierre Sage. L’entraîneur des Gones devra trouver les solutions. Mais une chose est sûre, c’est que le technicien n’a pas considéré Adryelson comme un potentiel remède. Depuis son arrivée l’hiver dernier, le défenseur central n’est jamais vraiment entré dans les plans du coach qui ne s’est pas opposé à son retour en prêt à Botafogo jusqu’en décembre prochain. Une expérience frustrante pour le Brésilien.

« Ce n'était pas seulement pour des raisons financières, j'étais à la recherche d'une opportunité en Europe, dans un grand club comme Lyon, a confié Adryelson aux médias locaux. Bien sûr, c'est frustrant pour un joueur de terminer un championnat avec une très belle campagne. Avec le travail que j'ai effectué avec mes coéquipiers, il était frustrant d'arriver dans un club et de ne pas avoir l'opportunité que j'aurais dû avoir. Il s'est passé beaucoup de choses au milieu de tout cela. Mais je suis revenu à la recherche de plus d'opportunités pour montrer mon travail et je suis disponible pour l'entraîneur. »

Adryelson vise la Seleção

Son prêt ne durera que quelques mois, le temps pour lui de taper à la porte de la Seleção. C’est du moins l’objectif affiché par Adryelson. « Botafogo est dans le collimateur de l'équipe nationale brésilienne, c'est un club ciblé au Brésil et dans le monde entier. Ils ont plus d'opportunités au Brésil, c'est plus visible de revenir en équipe nationale brésilienne. J'ai évolué mentalement pendant mon passage à Lyon et je suis plus fort désormais », a assuré le Lyonnais sous contrat jusqu’en 2028.