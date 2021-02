OL : Rudi Garcia prolongé ? Le coach reste flou

Dans : OL.

Invité ce dimanche de la chaîne Téléfoot, Rudi Garcia a été interrogé sur sa volonté de prolonger son contrat avec l'Olympique Lyonnais. Sa réponse est floue.

Leader du classement de Ligue 1 après sa victoire contre Strasbourg, et en attendant les résultats de Lille et du PSG, l’Olympique Lyonnais est plus que jamais un postulant au titre de Champion de France. Dire le contraire serait de la fausse modestie et l’OL n'essaie même pas de faire profil bas. Si Rudi Garcia mène de main de maître son effectif actuellement, l’entraîneur rhodanien est pourtant dans une position assez instable. En effet, alors qu’il a ramené Lyon en haut de la Ligue 1, après avoir atteint le dernier carré de la Ligue des champions, Rudi Garcia ne sait toujours pas s’il sera sur le banc de l’Olympique Lyonnais l’an prochain. Une situation assez surprenante mais qui ne semble pas vraiment inquiéter le technicien de 56 ans.

Ce dimanche, invité de Ligue 1 Exclusif, sur la chaîne Téléfoot, Rudi Garcia a une nouvelle fois été interrogé sur ce sujet, tout comme il l’avait été cette semaine. Et l’entraîneur lyonnais est resté droit dans ses bottes. « Est ce que j’ai envie de rester à l’OL ? On s’est vu en septembre avec le président et les dirigeants, et il a été décidé de reparler de cela plus tard. Pour l’instant on se concentre sur notre objectif et les résultats. Ma priorité c’est de finir dans les trois premiers, et on verra plus tard me concernant », a rappelé Rudi Garcia, qui ne veut pas s’emballer au moment où l’Olympique Lyonnais pourrait vivre une saison historique. Et même si des rumeurs circulent sur des pistes creusées actuellement par Juninho, l’ancien coach de l’OM n’est pas du genre à se prendre la tête pour cela, alors même que la pression des supporters est moins forte.