OL : Romain Molina balance sur Aouar et son frère

Annoncé aux quatre coins de l’Europe depuis deux ans, Houssem Aouar est toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais.

Très proche de signer à la Juventus Turin la saison dernière, le milieu offensif de l’OL n’a finalement pas bougé. Cet été, c’est du côté de la Premier League que le nom d’Houssem Aouar est évoqué. Arsenal, Tottenham, Liverpool… Les rumeurs fusent mais pour l’heure, il n’y a rien de bien concret pour l’avenir de l’international tricolore. La faute à quoi, ou plutôt à qui ? Romain Molina pense avoir le début de la réponse. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a dévoilé que les pratiques de son frère Brahim avec les agents étaient peut-être le nœud du problème.

« Houssem Aouar... son frère Brahim a parlé à la terre entière. Il a promis la même chose à tout le monde. Voyez croyez que les gens ne se parlent pas dans le milieu ? Quand tu veux parler à Raiola, Zahavi, Joorabchian etc... Sachant que tu as déjà un contrat avec un autre agent qui s'appelle Pierre Frelot, et qui tu promets des choses à tout le monde, les gars vont dire next et mettre une grande croix. Aouar est un joueur très talentueux mais aujourd'hui pour 20 millions, il n'y a personne. Et on ne se pose pas la question » a lancé Romain Molina, pour qui les transferts avortés à répétition d’Houssem Aouar ne sont peut-être pas la conséquence de ses performances sportives, mais plutôt des pratiques de son frère avec les différents agents européens. De toute évidence, Houssem Aouar devra régler ce problème au plus vite s’il veut évoluer dans sa carrière en quittant l’OL pour un club européen d’un plus gros calibre. En attendant, c’est Peter Bosz qui en profite en conservant celui qu’il considère à juste titre comme son leader technique… pour le moment.