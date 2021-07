OL : Aouar, le remplaçant de Wijnaldum à Liverpool ?

Dans : OL.

A la recherche d’un remplaçant au milieu parti au PSG, Jürgen Klopp s’intéresse à plusieurs joueurs dont Houssem Aouar. Liverpool va concurrencer Arsenal et Tottenham.

Houssem Aouar va-t-il enfin quitter l’Olympique Lyonnais ? Tout proche d’un départ à Arsenal lors de l'été 2020, Juninho et Jean-Michel Aulas s’étaient finalement montrés trop gourmands. Cette année, l’opportunité d’un départ se présente à nouveau. L’OL a besoin de vendre. Houssem Aouar a l’une des valeurs marchandes les plus importantes de l'effectif lyonnais. Et plusieurs clubs de Premier League le surveillent de près : les Gunners toujours, mais aussi Tottenham et Liverpool. Le PSG reste également attentif. Le contexte est propice à une grosse vente. Et pourtant. Le temps passe sans qu’une grosse écurie ne bouge véritablement ses pions. L’OL espère un mouvement assez rapide de l’un de ces clubs. Car Houssem Aouar est dans le flou, alors qu’il continue la préparation sous les ordres du nouvel entraîneur, Peter Bosz. Liverpool pourrait finalement être le candidat le plus sérieux, à en croire les informations du Daily Mail.

Klopp est séduit par Aouar

Le média anglais révèle que les Reds sont à la recherche d’un remplaçant au regretté Georginio Wijnaldum, parti libre au PSG, et éventuellement à Jordan Henderson, pas si sûr de rester. Houssem Aouar est en haut d’une liste composée de Youri Tielemans, Franck Kessié et Saul Niguez. Le créateur de l’OL est dans le radar de Jürgen Klopp. L’entraîneur de Liverpool pense que Houssem Aouar serait un bon choix pour plusieurs raisons. Son touché de balle, sa qualité de passes « impressionnante » et sa capacité à dribler sont des atouts de poids. L’ancien coach du Borussia Dortmund apprécie également la polyvalence de l’international français, capable d’évoluer haut sur le terrain. Enfin, le fait que Houssem Aouar ne rechigne pas face aux tâches défensives fait définitivement de lui une « option attrayante » pour Liverpool. Il reste plus qu’à passer à l’action pour le club de la Mersey.