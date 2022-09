OL : Aouar et Diomandé ne sont pas indésirables à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Promis à un départ lors du récent mercato, Aouar et Diomandé sont finalement restés à Lyon. Et Peter Bosz a précisé qu'il n'avait pas l'intention de coller dans un loft déguisé deux joueurs qui comptent à l'OL.

Le marché des transferts est désormais terminé, et depuis le 2 septembre, les clubs n’ont plus le droit de laisser des joueurs à l’écart. Une situation qui n’a pas existé à l’Olympique Lyonnais et que de toute façon l’entraîneur néerlandais ne souhaite pas connaître. Alors que la saison est désormais lancée, et qu’il doit composer avec son effectif actuel au moins jusqu’au mercato d’hiver, Peter Bosz s’est exprimé ce lundi sur deux joueurs poussés poliment vers la sortie, mais qui sont restés à l’OL une fois le deadline day passé. Les deux joueurs en question sont Houssem Aouar et Sinaly Diomandé. A 48 heures du match en retard à jouer contre Lorient, lequel pourrait permettre à l’Olympique Lyonnais de rejoindre le PSG et l’OM au sommet de la Ligue 1, le technicien rhodanien a évoqué la situation personnelle de ces deux joueurs et il s’est voulu à la fois clair et rassurant.

Bosz va discuter avec Aouar et Diomandé

🗨 Peter Bosz en conférence de presse à deux jours du match #FCLOL "Le match face à Angers confirme notre préparation. On a vu qu'on a une bonne équipe qui peut bien jouer mais avec toujours des choses à améliorer" pic.twitter.com/uzb6GYFF6h — Olympique Lyonnais (@OL) September 5, 2022

Pour Peter Bosz, il serait contre-productif de se priver d’Aouar et Diomandé, même s’il a justifié le fait de ne pas vraiment avoir utilisé deux joueurs sur le départ. « Pour moi, ils n'étaient pas prêts pour entrer dans le groupe. Faire un ou deux entraînements après avoir été hors du groupe pendant une ou deux semaines, cela peut être une raison. Si un joueur est occupé avec un transfert, je le laisse aussi en dehors. Il y a différentes raisons. Il faut être à 100% physiquement, mais aussi dans la tête pour être intégré au groupe. Je vais parler avec eux et aussi d’autres joueurs pour savoir s'ils sont prêts », a précisé l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui aura cette discussion avant même le déplacement en Bretagne.