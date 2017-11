OL : Riolo dézingue Memphis et son melon XXL

Dans : OL, Ligue 1.

De retour en forme après une période compliquée à l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay aura sans doute un rôle important à jouer dans le derby de ce dimanche face à l’AS Saint-Etienne. Parfois brillant sur le terrain, l’international néerlandais ne laisse personne indifférent. Et cela est également le cas en dehors du rectangle vert. Ainsi, son interview dans les colonnes du journal L’Equipe ce dimanche n’a laissé personne de marbre. Et évidemment, Daniel Riolo n’a pas manqué de réagir. Et de remettre sérieusement en doute l’intelligence de Memphis Depay…

« L’intelligence n’est pas une option disait Sacchi. À lire l’interview de Memphis Depay dans L’Equipe, il y a de quoi douter que les options soient toujours fournies avec les pieds. "Je n’écoute jamais les critiques car seul Dieu me juge… Je suis sorti de l’équipe, mais ce n’est ça qui m’a fait réfléchir… C’est ma qualité qui prime sur mon état d’esprit. Défendre ? Si on me prend, c’est qu’on sait comment je suis". Voilà pour quelques extraits. On sent presque une pointe de regret au moment d’évoquer le PSV, époque où dit-il, l’équipe jouait pour lui. Cette interview a de quoi faire soupirer les supporters de l’OL. Peut-être même que Genesio a avalé deux-trois gorgées de café de travers en la lisant ce matin » a lancé le polémiste de RMC avant de conclure avec ironie. « Il reste à Depay à être bon dans le derby, et il pourra faire chut à tout le monde pendant un an ». Peut-être pas, mais il entrerait assurément dans le cœur des supporters rhodaniens…