OL : Retour à l'envoyeur pour le même prix, il n'attendait que ça

Si Lucas Tousart a fini par rester à Lyon malgré un été agité, un milieu de terrain a bien fait les frais du recrutement à l’OL. Il s’agit de Pape Cheikh Diop, qui est reparti au Celta Vigo en ce mois d’août. Le milieu de terrain n’a jamais vraiment su saisir sa chance depuis son arrivée en 2017 pour 10 ME, se contentant souvent du banc de touche sans parvenir à se montrer déterminant quand il était utilisé. Prêté en Galice, l’Hispano-Sénégalais retrouve donc son club formateur, et c’est un choix qui n’a pas été bien difficile à faire pour lui, comme il l’a confié en conférence de presse.

« Je suis parti en étant un enfant, je reviens comme un homme. J’ai toujours porté ce club dans mon coeur, je ferai de mon mieux comme je l’ai toujours fait. Il n’était pas nécessaire de me convaincre, j’étais convaincu que ce que je voulais, c’était rentrer chez moi, je leur parlais tous les jours, je voulais revenir et je n’y pensais pas trop à Lyon bien que ce fût difficile. Le plus important était d'être ici », a livré le joueur de 22 ans qui espère désormais retrouver du temps de jeu, et pourquoi pas être transféré définitivement à Vigo en fin de saison. Il faudrait alors que le Celta rembourse tout simplement les 10 ME reçus par l’OL en 2017.