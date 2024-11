OL ‍: Quatre joueurs poussés sur le banc, Lyon a tranché

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans une semaine à trois matchs, Pierre Sage va probablement faire un choix fort à l'occasion du déplacement de l'OL à Hoffenheim en Europa League.

Dimanche, l'Olympique Lyonnais jouera ce qui est le match le plus important de l'année pour ses supporters, puisque les Gones recevront l'AS Saint-Etienne au Groupama Stadium. Mais d'ici là, les joueurs de Pierre Sage affronteront Hoffenheim en Allemagne, une rencontre qui pourrait permettre à l'OL de faire un pas de plus vers une qualification directe pour les huitièmes de finale de l'Europa League. D'autant que la formation de Bundesliga n'est pas un ogre européen. C'est pourquoi l'entraîneur lyonnais pourrait décider de laisser du monde au repos, y compris chez ses cadres, c'est du moins ce qu'annoncent nos confrères du Progrès, lesquels pensent que quatre titulaires habituels seront sur le banc de l'Olympique Lyonnais à la PreZero Arena. Et notamment le capitaine, Alexandre Lacazette, lequel est actuellement dans une passe difficile.

L'OL pense déjà à l'ASSE

Christian Lanier pense que Pierre Sage va largement faire tourner. « Quatre joueurs au moins pourraient être invités à s’asseoir au coup d’envoi : Nemanja Matic, Corentin Tolisso, Malick Fofana et Alexandre Lacazette. Matic, a disputé 90 minutes à Lille et l’OL aura besoin de son expérience contre l’ASSE. Tolisso est dans le même cas. Fofana, treize matches à son compteur cette saison, serait pressenti en joker à Hoffenheim. Tandis que Lacazette, éprouvé, aura le loisir jeudi de laisser le témoin à Georges Mikautadze », indique l'expérimenté journaliste. Une décision plutôt compréhensible dans la mesure où l'Olympique Lyonnais doit arriver à 100% contre son rival stéphanois, et cela, d'autant plus qu'une victoire dans le plus chaud derby de Ligue 1 pourrait permettre à l'Olympique de revenir un peu plus vers le podium...et d'enfoncer les Verts vers le bas du classement.