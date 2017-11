OL : Puydebois s'enflamme pour le duo Aouar-Fekir à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Face à l’AS Saint-Etienne, Bruno Génésio avait décidé d’aligner une équipe très offensive en préférant notamment Houssem Aouar à un joueur au profil plus défensif comme Jordan Ferri ou Tanguy Ndombélé. Le constat est sans appel après ce derby : l’entraîneur rhodanien a fait les bons choix et le numéro 8 de l’OL a brillé, comme c’est le cas depuis plusieurs semaines maintenant. Récemment appelé avec l’Equipe de France espoirs, Houssem Aouar a été l’un des grands bonhommes de ce match. Son entente avec Nabil Fekir a totalement transformé le jeu de l’OL selon Nicolas Puydebois, qui estime que cette attaque de feu peut porter Lyon très loin.

« On vient voir des matches de foot pour ces joueurs-là. Quand la qualité technique est mise au service des autres, c’est un régal pour le spectateur. Tous les deux (Aouar et Fekir), ils aiment le ballon et cela se voit. Nous, on les aime pour ça » a-t-il expliqué sur le site Olympique-et-Lyonnais avant d’analyser la prestation globale de l’équipe lyonnaise. « L’OL a volontairement procédé par attaque rapide et laissé la possession à Saint-Etienne. A chaque récupération de balle, les Lyonnais se sont automatiquement projetés vers l’avant et ont profité de leur qualité technique supérieure et de la vitesse des offensifs, pour mettre hors de portée son adversaire. Et cela a plutôt bien marché ». C’est le moins que l’on puisse dire à la lecture du tableau d’affichage… et du classement. Car désormais, l’ASSE se retrouve larguée par le Big 4 du championnat, avec six points de retard sur l’OM, quatrième.