OL : Puydebois critique tout le monde sauf deux joueurs à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Sur la pelouse du Groupama Stadium samedi soir, l’OL a concédé un match nul aussi décevant qu’inattendu face à Nantes, pourtant bien mal en point avant cette rencontre. De nombreux joueurs ont été décevants lors de cette rencontre, mais deux sont sortis du lot. Sur le site Olympique-et-Lyonnais, l’ancien gardien rhodanien Nicolas Puydebois a salué les performances de deux joueurs : le gardien Anthony Lopes, encore une fois décisif à plus d’une reprise, et le latéral gauche Fernando Marçal, qui manquait cruellement de temps de jeu depuis le début de la saison.

« Lopes enchaîne les bonnes performances et confirme son importance pour l’équipe. Un arrêt spectaculaire sur le coup franc nantais, mais surtout, il sort gagnant de son face à face avec Waris, évitant ainsi une déconvenue importante pour les siens. Encore une fois, il a été décisif » a-t-il confié sur le gardien portugais avant de louer la performance de Marçal, à l’origine du but lyonnais inscrit par Houssem Aouar en première mi-temps. « Pour son retour dans le onze de départ, il a apporté offensivement, tout en étant propre et efficace défensivement, à l’origine du but lyonnais avec sa transmission sur Dembélé. Il est important pour Bruno Genesio de pouvoir s’appuyer sur tout le monde, dans une période ou l’OL enchaine les matchs ». En revanche, d’autres joueurs comme Traoré ou Memphis n’ont pas échappé à la critique de Nicolas Puydebois. « Un manque de fraicheur certes, mais surtout un retour de l’individualisme, à l’image de Memphis, mis sur le côté et voulant absolument rentrer dans l’axe, ou de Traoré, de nouveau irrégulier ». Réponse collective attendue dès mardi en Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk.