OL : Coup de tonnerre pour Moussa Dembélé

Dans : OL.

Attendu pour être l’avant-centre vedette de l’OL pour les années à venir, Moussa Dembélé n’a pas réussi à s’imposer sous Rudi Garcia.

Il n’est pas le premier joueur à avoir préféré quitter le club lyonnais plutôt que de faire changer d’avis son entraineur. Prêté à l’Atlético de Madrid, l’avant-centre n’a pas pu convaincre en Espagne. Il a enchainé les longs séjours sur le banc de touche, les problèmes de santé avec le Covid et un malaise impressionnant en plein entrainement. Résultat, en dehors de quelques bouts de match, l’ancien du Celtic Glasgow n’a pas pu montrer ses qualités à Diego Simeone. Mais visiblement, son profil plait toujours chez le champion d’Espagne, qui ne lèvera bien évidemment pas l’option d’achat fixée à 33,5 ME. Cela n’empêche pas l’Atlético de Madrid de discuter avec Lyon pour le faire venir à un tarif moindre.

C’est l’information dévoilée par Foot Mercato, pour qui El Cholo, son staff et plusieurs cadres du vestiaire sont persuadés que Moussa Dembélé peut apporter au club qui va devoir défendre son titre en Liga et faire bonne figure en Ligue des Champions la saison prochaine. L’idée de laisser une seconde chance au joueur sous contrat avec l’OL a du poids dans la tête de Diego Simeone, qui sait par exemple qu’un autre français de son effectif, en l’occurence Thomas Lemar, a aussi mis beaucoup de temps avant de trouver le rythme et de répondre à ses exigences. Bien évidemment, les négociations qui pourraient donc être relancées entre l’OL et l’Atlético seront très loin de partir sur une base à 30 ME, et le prix pourrait plutôt être inférieur de 10 ME. Reste à savoir si Lyon se donne le choix à propos d’un joueur qui peut encore apporter à l’équipe de Peter Bosz, notamment avec le départ de Memphis Depay qui laisse tout de même un énorme trou en pointe.