OL : Puydebois a vu une victoire inquiétante

Dans : OL, Ligue 1.

Après trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais a relancé la machine lors de la 10e journée de Ligue 1.

Les hommes de Bruno Genesio ont dominé le Nîmes Olympique (2-0) vendredi, non sans difficultés. En effet, les Gones ont manqué de maîtrise face à des Crocos en panne d’efficacité offensive. Si le résultat est évidemment positif, le contenu, lui, continue d’inquiéter Nicolas Puydebois qui voit encore et toujours les mêmes défauts côté lyonnais.

« L’OL ne m’a pas rassuré. Il fallait gagner. La victoire est importante après la débâcle à Paris (5-0) mais l’OL ne m’a pas rassuré avec cette prestation, a insisté le consultant d’Olympique-et-lyonnais. On manque de maîtrise, on a subi beaucoup d’occasions. Avec plus de réalisme de la part des Nîmois, on aurait pu voir un autre score. On ne sent pas une grande sérénité à l’OL. Il n’y a pas de progrès, de changements. J’ai l’impression de toujours voir le même match. Comme d’habitude, on subit beaucoup d’occasions. »

Puydebois cible le secteur défensif

« Heureusement, Anthony Lopes a effectué deux belles interventions en début de rencontre. Deux arrêts qui nous maintiennent dans le match, a rappelé l’ancien gardien de l’OL. Il y a eu beaucoup d’erreurs d’inattention, de concentration. On manque d’efficacité défensive, on ne fait pas le geste juste. On n’est pas assez propre dans les interventions. Cela permet à l’adversaire d’être dangereux. Et puis, surtout, on défend trop en reculant, on subit trop. On a été trop mis en danger sur les phases de transition, surtout en première période. » Une analyse beaucoup moins optimiste que celle du président Jean-Michel Aulas.