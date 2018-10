OL : Supporters, médias… Aulas promet de tous les faire taire

Dans : OL, Ligue 1.

Vainqueur face au Nîmes Olympique (2-0) vendredi lors de la 10e journée, l’Olympique Lyonnais a repris sa marche en avant en Ligue 1.

Les Gones ont encore manqué d’efficacité dans la surface adverse, mais ont tout de même fait le nécessaire pour s’imposer et s’installer provisoirement sur le podium. Pour le moment, cela suffit au bonheur de Jean-Michel Aulas. Le président du club rhodanien s’est montré optimiste en zone mixte, notamment sur la réussite de ses attaquants.

« Pour être réaliste et efficace, il faut avoir des joueurs de talent, on les a. Et à un moment donné, les statistiques vont s'inverser, a annoncé le dirigeant. On aura un coefficient de réussite sur les actions de but qui va revenir vers ce qu'il était la saison dernière et vers la moyenne de tous les autres. Aujourd'hui, ce coefficient est très inférieur à ce qu'il devrait être. » Une fois ce problème réglé, l’OL fera taire ses nombreux détracteurs selon JMA.

« Je sais qu’on va faire quelque chose »

« Je fais confiance à cette équipe, à tout le groupe, a-t-il ajouté. Je sais qu'avec l'ambition du club, on va faire quelque chose qui va donner satisfaction à tous les observateurs mais surtout à tous nos supporters qui étaient 43 000 au stade un vendredi soir, sur un match qui n'était pas le plus médiatique. On continue notre petit bout de chemin avec un stade magnifique et qui s'est régalé malgré un résultat difficile à acquérir. Mais les trois points vont nous faire du bien. » Surtout avant un déplacement important à Hoffenheim mardi en Ligue des Champions.