OL ‍: Prêté, acheté et vendu, le fol été d'Ernest Nuamah

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL vit un mercato estival des plus mouvementés. Les Gones sont à l'affût concernant l'arrivée de nouveaux joueurs, même si la priorité est désormais de procéder à des ventes.

A Lyon, les fans et observateurs sont impatients que la nouvelle saison démarre. Il faut dire que l'OL a mis les moyens pour se renforcer et pouvoir jouer sur tous les tableaux. Mais qui dit arrivées dit aussi ventes. Et pour le moment, les Gones on du mal à faire partir les indésirables. Egalement, il faudra faire certains sacrifices. Dans le secteur offensif, deux joueurs sont visés : Gift Orban et Ernest Nuamah. Le premier cité intéresse le Stade Brestois quand le second a la cote en Europe.

Ernest Nuamah et l'OL, déjà un divorce en préparation ?

Selon des informations du New York Times, l'OL se prépare à devoir lâcher Ernest Nuamah avant la fin du marché des transferts estival. En effet, des clubs de Premier League et de Serie A veulent le Ghanéen de 20 ans, qui n'a pas trouvé sa place dans le Rhône malgré quelques coups d'éclat. En 33 rencontres disputées la saison passée avec l'Olympique Lyonnais, Ernest Nuamah a planté 3 buts pour 2 passes décisives délivrées, lui qui avait été acheté par Molenbeek l'été dernier, avant d'être généreusement prêté à Lyon, qui l'a depuis acheté définitivement. L'ailier des Gones pourrait rapporter à John Textor près de 20 millions d'euros en cas de vente sèche. Pas négligeable pour les finances de l'OL, alors que le club rhodanien a déjà dépensé plus de 130 millions d'euros cet été pour se renforcer. La saison prochaine, le duo Alexandre Lacazette - Georges Mikautadze sera aligné au sein de l'attaque lyonnaise. Pierre Sage souhaite en plus évoluer en 4-4-2, ce qui limitera la possibilité pour des ailiers de s'exprimer. Gift Orban et Ernest Nuamah semblent donc avoir compris le message de leur entraineur.