OL : Pourquoi le Barça hésite à recruter Fekir au mercato

Il va se passer des choses au mercato hivernal du côté du FC Barcelone. Ces dernières heures, la presse catalane s’emballe en affirmant qu’Ernesto Valverde souhaite ajuster son effectif avec une ou deux arrivées en janvier afin de rafler la Liga et la Ligue des Champions en 2018. Avec la blessure d’Ousmane Dembélé en tout début de saison, le coach du Barça ne dispose pas de quarante solutions en attaque. Et c’est principalement ce secteur de jeu que l’ancien homme fort de Bilbao souhaite renforcer. Ces derniers jours, plusieurs noms ont filtré pour renforcer l’attaque du Barça, de Mesut Özil à Angel Di Maria en passant par Max Meyer... Mais ce n’est un secret pour personne : la priorité s’appelle Philippe Coutinho.

Coutinho trop cher, Fekir pas assez expérimenté ?

Assurément, l’international brésilien de Liverpool ne sera pas bradé et finalement, Barcelone ne devrait pas tomber dans le jeu de la surenchère cet hiver. Du coup, un nom revient avec insistance selon Marca : celui de Nabil Fekir. Auteur d’un début de saison tonitruant (11 buts et 3 passes décisives en 11 matchs de L1), le capitaine rhodanien plaît énormément aux décideurs du FC Barcelone. Mais pour l’heure, l’actuel leader de la Liga hésite toujours selon le quotidien espagnol. Pourquoi ? Le manque d’expérience de l’international français au plus haut niveau (6 matchs de Ligue des Champions) est un frein aux yeux des dirigeants catalans. D’un autre côté, le natif de Lyon coûterait quasiment deux fois moins cher que Philippe Coutinho, d’où le dilemme compliqué des pensionnaires du Camp Nou. Une chose est sûre, l’attaquant français de 24 ans est très surveillé et ses prochaines prestations pourraient bien être décisives aux yeux du géant espagnol.