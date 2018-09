OL : Pourquoi Habib Beye minimise la victoire de Lyon à City

Dans : OL, Ligue des Champions, Premier League.

Questionné sur la très belle victoire de l'Olympique Lyonnais contre Manchester City en Ligue des Champions (2-1), Habib Beye n'y est pas allé par quatre chemins à propos du mot exploit...

Certains spécialistes ont considéré ce succès européen des Gones comme l'un des plus gros exploits du football français sur la scène continentale. Il est vrai qu'aucune formation tricolore n'était venue s'imposer sur la pelouse de Man City en Ligue des Champions avant l'OL, mais si Lyon a réalisé une performance XXL, par rapport à son début de saison en championnat, Habib Beye estime que l'équipe de Bruno Genesio n'a pas vraiment réalisé un si grand exploit que cela...

« La victoire de l'OL à Man City ? C'est une performance collective incroyable, sur le plan tactique et technique. Il faut le dire. On a vu quelque chose d'assez unique. Car il y a très peu d'équipes qui sont capables de presser City. Les trois milieux de City sont à moins de 70 % de passes réussies sur ce match, alors que d'habitude, ils sont à 80 %. Ça prouve que Lyon a bien étudié le plan de jeu et qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour remporter ce match. Mais ça me dérange que l'on parle d'exploit à chaque fois qu'un club français fait une performance en Ligue des Champions. C'est une première journée, il faut modérer les propos. C'est logique que des clubs français arrivent à faire une telle performance. C'est un grand résultat, mais ce n'est pas un exploit. C'est dommage de parler d'exploit... », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, le consultant, qui ne parlera d'exploit qu'en cas de victoire française dans un match au sommet en Ligue des Champions face à une équipe au top de sa forme, ce qui n'était pas forcément le cas du City de Guardiola...