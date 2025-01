OL ‍: Pierre Sage viré, Textor provoque les Ultras

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le renvoi de Pierre Sage fait encore beaucoup réagir à Lyon, où la majorité des supporters regrette la décision de John Textor et pourrait le faire savoir ce jeudi lors du match face à Ludogorets.

Le couperet est tombé lundi pour Pierre Sage, au lendemain du match nul concédé dans les derniers instants face à Nantes (1-1). L’entraîneur de 45 ans a été renvoyé après un entretien avec John Textor. Un an après sa prise de fonctions, Pierre Sage a donc quitté l’Olympique Lyonnais avec un bilan très positif en ayant notamment sauvé le club rhodanien d’une relégation en le remontant de la 18e à la 6e place. Le renvoi du technicien français a provoqué une vague de colère et d’incompréhension chez les supporters de l’OL, qui s’étaient logiquement attachés à Pierre Sage et qui ne comprennent pas son renvoi alors que Lyon est dans le top 8 en Europa League et n’est pas distancé dans la course au podium en Ligue 1.

La crainte d'une réaction hostile est bien évidemment connue par John Textor, qui a décidé de rentrer dans le tas dans son entretien à l'AFP, rappelant que les Ultras avaient beau convoquer les joueurs au pied des tribunes après des mauvaises performances, ils n'avaient pas le pouvoir à l'OL. « Je travaille pour les fans (en général). Je ne travaille pas pour les ultras. Je pense que les ultras sont dirigés par des gens forts d’esprit qui aiment ce club et qui ont une voix importante mais tout comme le garçon de dix ans qui aime le club parce que son grand-père aimait le club », a prévenu l’Américain, pas décidé à se laisser dicter sa conduite par les groupes de supporters.

La réaction du Groupama Stadium sera surveillée

OL : Sage mis à la porte, comment il a vécu son licenciement https://t.co/NKgtvEpTIS — Foot01.com (@Foot01_com) January 29, 2025

Le mécontentement des supporters pourrait d’ailleurs se faire entendre ce jeudi lors du match face à Ludogorets au Groupama Stadium comme le révèle Le Progrès dans son édition du jour. « Rien n’interdit de penser que les virages manifesteront le fond de leur pensée, même s’ils voudront d’abord témoigner du soutien à Pierre Sage, selon nos informations » expliquent nos confrères du quotidien local ce jeudi. Le nom de Pierre Sage devrait donc être scandé par le Groupama Stadium même si l’enceinte lyonnaise sera loin de faire le plein pour ce match d’Europa League où moins de 35.000 spectateurs sont attendus. La question est maintenant de savoir si, au milieu des hommages pour Pierre Sage, les supporters de l’OL s’attaqueront à John Textor en critiquant vivement son choix. Pour l’instant, malgré un net rejet de la multipropriété, les virages lyonnais sont restés très cléments avec le patron américain de l’Olympique Lyonnais. Cela va-t-il durer ce jeudi ? Réponse dans la soirée.