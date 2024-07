OL ‍: Pierre Sage reçoit un coup de pression colossal

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sauveur de l’OL la saison dernière en remontant l’équipe de la dernière à la sixième place, Pierre Sage a logiquement été prolongé et va maintenant devoir remplir de nouveaux objectifs à Lyon.

Au vu des moyens investis, John Textor n’a plus l’intention de vivre de saison de galère comme celle de l’an passé à l’Olympique Lyonnais en parlant de maintien jusqu’à Noël. Pierre Sage en a bien conscience et sait que rien ne lui sera pardonné, malgré son excellent parcours jusqu’à présent. L’objectif secret de l’OL est bien sûr de retrouver le top 4, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Au-delà des résultats, le jeu de l’OL devra aller en s’améliorant selon Walid Acherchour, qui a mis un véritable coup de pression au jeune entraîneur lyonnais sur les ondes de RMC.

Le consultant attend clairement Pierre Sage au tournant, que ce soit sur les résultats ou la manière, estimant que les observateurs avaient été très indulgents l’an passé sur le jeu proposé par Lyon dans une situation d’opération commando qui ne tient plus pour l’exercice à venir. « Pierre Sage a dit en conférence de presse que le plus difficile commençait pour lui et je ne suis pas loin d’être d’accord. Il a fait un travail extraordinaire la saison dernière qui a permis à l’OL d’aller chercher cette sixième place qualificative pour l’Europa League. Mais là, il va falloir qu’il démarre une saison. Une sixième place l’an prochain, ce ne sera pas satisfaisant pour Lyon avec de nouveaux moyens, de nouveaux joueurs » a d'abord lancé le journaliste, avant de poursuivre.

« On sera plus exigeant avec Pierre Sage »

« J’ai eu la chance de connaître Pierre Sage au Red Star quand il était adjoint (de Beye), il a un discours qui prône le jeu, des choses intéressantes dans la production collective. La saison dernière, on avait un OL plus dans la réaction que dans l’action. Maintenant, on sera plus exigeant avec Pierre Sage et je pense que lui-même sera plus exigeant avec son équipe. Il va devoir montrer des compétences, des résultats et au-delà des résultats une équipe qui progresse. On était pas très regardant sur le jeu la saison dernière, le plus dur commence maintenant » a analysé Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC. Les supporters de l’Olympique Lyonnais partagerons sans doute cet avis, même si la volonté est bien sûr de ne pas mettre de pression à Pierre Sage et de laisser le coach de 44 ans travailler dans les meilleures conditions afin qu’il soit en mesure de répondre aux attentes et de confirmer les espoirs placés en lui.