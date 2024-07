OL ‍: Pierre Sage rappelé à l'ordre

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sera assurément l'une des équipes à suivre la saison prochaine en Ligue 1. Pierre Sage aura à disposition un effectif de très grande qualité.

Pierre Sage aura pas mal de matériel entre les mains pour mettre l'OL tout en haut de la Ligue 1 la saison prochaine. Il s'agira également de lutter sur tous les tableaux, dont la Ligue Europa. L'entraîneur lyonnais ne manquera pas de pression, lui qui a désormais un rôle majeur à Lyon. Lors du prochain exercice, il se dit que Pierre Sage voudra mettre en place un 4-4-2 avec Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze en attaque. De quoi charmer sur le papier, même si pour certains, le nouvel entraineur de l'Olympique Lyonnais ne va pas forcément dans la bonne direction en utilisant ce système de jeu.

Pierre Sage, attention au crash

Ces dernières heures, le média Lyon Foot a en effet émis quelques réserves concernant le 4-4-2 voulu par Pierre Sage. Il est d'ailleurs rappelé que par le passé, nombreux ont été ceux à se casser les dents en tentant de mettre en place un nouveau système de jeu et qu'à terme, ils sont tous revenus au 4-3-3. LyonFoot.com rappelle que le dernier match amical disputé par l'OL, face à Tirol vendredi en 4-4-2, a mis en lumière quelques carences importantes. En effet, les attaquants n'ont pas réussi à se mettre en valeur, en attestent les buts marqués par les milieux Maxence Caqueret et Corentin Tolisso. D'ailleurs, pour le champion du monde français, ce système parait périlleux, comme il l'a indiqué après la rencontre : « C'est différent. On a encore beaucoup à travailler. On a pu voir sur le pressing qu'il y avait des choses à rectifier. C'est plus compliqué de jouer à deux au milieu parce qu'il y a plus d'efforts et c'est compliqué de se projeter ». Enfin, le média rappelle que Pierre Sage, qui compte justifier son système par les présences de Mikautadze et Lacazette, ne pourra pas les aligner avant encore quelques semaines. Le Géorgien reviendra de vacances dans les prochains jours alors que l'attaquant lyonnais ne sera de retour qu'à la mi ou fin août. Quid aussi des avenirs des sentinelles Nemanja Matic, Paul Akouokou et Johann Lepenant dans un entrejeu composé de deux éléments. Exit aussi les numéros 10 potentiels, dont Saïd Benrahma. Reste à savoir si Pierre Sage changera ou non ses idées en cours de route. Tout reste possible.