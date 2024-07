OL ‍: Pierre Sage promet d'arrêter de torturer ses joueurs

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sera l'une des équipes à suivre la saison prochaine en Ligue 1. Pierre Sage veut pouvoir jouer sur tous les tableaux et veut pour cela se donner les moyens de réussir.

Pierre Sage a remarquablement redressé la barre à l'OL la saison passée. Malgré ses débuts sur un banc de touche à ce niveau-là, le jeune technicien français a impressionné. Assez pour décrocher une place en Ligue Europa et par la même occasion un contrat chez les Gones. Très apprécié de son groupe, Pierre Sage veut néanmoins que la rigueur continue d'être le seul mot d'ordre dans son effectif. Raison pour laquelle il demande énormément à ses troupes en ce début de préparation. Selon Olympique et Lyonnais, « les neuf séances d'entraînement vécues par les joueurs depuis leur arrivée en Autriche ont pesé dans les jambes ». Heureusement pour les Gones, tout devrait prochainement aller mieux.

Pierre Sage, ça bosse dure à l'OL

Conscient de la situation, Pierre Sage devrait mettre en place rééquilibrage afin de « réduire la dose » pendant la préparation. « On a mis l'intensité durant toute la semaine, on a bien travaillé. C'était intéressant, mais ça nous a aussi coûté un peu de fraîcheur lors de notre rencontre. On veut la maintenir et la transférer en match, donc nous allons réduire les doses durant les séances. Cela nous permettra d'avoir plus de ressources lors des parties et de prendre de la confiance en jouant mieux qu'aujourd'hui », a notamment précisé l'entraîneur de l'OL au média officiel du club rhodanien après le succès de son équipe face au WSG Tirol 3 buts à 2. A noter que les Rhodaniens auront un troisième match de préparation ce mercredi 24 juillet. Ce sera contre St. Pauli. L'occasion de peaufiner certains détails, alors que Pierre Sage sait que son équipe a une énorme marge de progression. Et pas question de laisser quoi que ce soit au hasard. La saison passée devra servir de leçon.