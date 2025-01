OL ‍: Pierre Sage ouvre grand sa porte en plein mercato

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En conférence de presse ce jeudi, Pierre Sage a envoyé un message à son groupe. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’est dit prêt à écouter ses joueurs mécontents de leur situation.

Contrairement à ce que l’on pouvait craindre, l’Olympique Lyonnais ne semble pas pressé de vendre ses meilleurs éléments. Le club sous la menace de la DNCG doit impérativement vendre. Mais pour le moment, les dirigeants s’activent afin de pousser les indésirables vers la sortie. L’objectif n’est pas de transférer n’importe qui à la moindre occasion. Un contexte plus confortable que l’été dernier, lorsque Pierre Sage gérait un groupe plus ou moins concerné.

« Je n'ai pas du tout le même sentiment, l'atmosphère n'est pas identique, a comparé l’entraîneur des Gones. Le climat est plutôt positif. Les joueurs sont concentrés sur nos échéances, ils ont tous ont la volonté de bien figurer. Je vois la joie qu'ils dégagent à l'entraînement, le niveau de dynamisme et d'efficacité qui émerge de nos séances. Autant la semaine dernière on avait très bien commencé notre semaine et on l'avait mal finie, autant, pour l'instant, on arrive à avoir un niveau d'entraînement assez haut. Ça ne donne aucune garantie mais c'est un meilleur scénario que la semaine dernière qui avait débouché sur un mauvais match (victoire 1-0 contre Montpellier). »

Pierre Sage à l'écoute

« Si des joueurs ont la tête ailleurs ? Pas du tout. Je ne vois pas sur le terrain des joueurs qui s'entraînent pour jouer ailleurs. Autant en août ce genre de signaux apparaissait, autant là, je n'ai pas du tout ce sentiment, a répété Pierre Sage, avant d’envoyer un message aux éléments moins utilisés. Si les joueurs souhaitent me parler de leur situation, je suis disponible. Mon rôle reste avant tout centré sur le jeu, le terrain et leur comportement. Concernant leur carrière, il y a des personnes au club mieux placées que moi pour les conseiller. » En plus du bureau de l’entraîneur, la porte de sortie est également ouverte pour les mécontents.