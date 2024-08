OL ‍: Pierre Sage l'a fouetté, sa réponse est exceptionnelle

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Considéré comme indésirable il y a encore quelques jours, Gift Orban a inscrit un doublé salvateur contre Strasbourg dans un match renversant, relançant sans doute son aventure à l’OL. Le message envoyé à son entraîneur Pierre Sage est en tout cas très clair.

Ce vendredi 30 août marquait la fin du mercato dans la plupart des pays d’Europe mais également le lancement de la 3ème journée de Ligue 1. Au terme d’un match spectaculaire, l’Olympique Lyonnais, mené 1-3 sur sa pelouse par le RC Strasbourg, est parvenu à renverser la situation devant son public du Groupama Stadium grâce notamment à un doublé après l’heure de jeu signé Gift Orban, la surprise du chef. Alors que Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette étaient tous deux alignés en pointe, c’est l’attaquant nigérian, que plus personne n’attendait et qui était encore annoncé partant sur cette fin de marché estival, qui s’est mué en héros pour son équipe. Un scénario «Pierre Sagesque» qui s’est déjà produit à plusieurs reprises l’an dernier. Justement, le coach lyonnais a apprécié le message que lui a indirectement lancé son joueur et qui permet d’entretenir la concurrence.

Gift Orban fait passer un message à Pierre Sage

⭐️ Vous avez élu notre double buteur Gift Orban Joueur du match #OLRCSA ! 🦁🔴🔵



En toute modestie après son doublé, il a tenu à mettre en avant la performance d’un autre Lyonnais dans son message 👀 https://t.co/YxMbUUnEMb pic.twitter.com/zsbEcLN1nb — Olympique Lyonnais (@OL) August 30, 2024

Après la rencontre, Pierre Sage a encensé la mentalité de son joueur : « Je l’ai compris. Pour moi, quand un joueur n’est pas content, je le suis de mon côté. Sa réponse va donner suite à la relation qu’on a tous les deux, qui peut passer de conflictuelle à une relation d’amour. Le message qu’il envoie ce soir est très clair. Il a dit qu’il ne laissait pas tomber, qu'il relève la tête et qu'il veut montrer qu'il mérite de jouer. J’ai bien reçu le message », a-t-il affirmé selon des propos recueillis par le média Olympique-et-Lyonnais.com ce qui ne fait que renforcer l’état d’esprit des joueurs au sein du vestiaire. Même si le mercato est encore ouvert dans des destinations exotiques et qu’un départ n’est pas encore exclu, Pierre Sage sait désormais qu’il pourra compter sur Gift Orban en toutes circonstances. Un atout qui ne sera pas de trop alors que les Gones vont retrouver les soirées européennes le mois prochain et qui auront besoin de toutes leurs forces pour performer sur tous les tableaux.