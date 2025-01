OL ‍: Pierre Sage exige une révolution dans son vestiaire

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Fragilisé par les derniers résultats de son Olympique Lyonnais, Pierre Sage pourrait bien vite se retrouver sur la sellette si son équipe venait à poursuivre sa mauvaise série. Il demande un choc psychologique dans son groupe.

Depuis son arrivée à la tête de l’équipe première en fin d’’année 2023, Pierre Sage a passé tous les obstacles sans embûche. D’abord en offrant bien plus que le maintien à l’OL, puis en amenant les Gones en finale de la Coupe de France, et en faisant briller Lyon en Europa League mais aussi en championnat. Mais ça, c’était en 2024. Car depuis le début de l’année 2025, l’OL s’est liquéfié… Suite à une victoire heureuse face à Montpellier en guise de reprise après la trêve (1-0), Lyon s’est fait secouer par Brest en L1 (1-2) avant de se faire piteusement éliminer par les amateurs de Bourgoin en 16es de finale de la Coupe de France cette semaine (2-2, 4-2 tab). Une humiliation que John Textor va mettre du temps à digérer, surtout si son équipe venait à enchaîner les mauvais résultats en L1. De là à placer Pierre Sage sur un siège éjectable ? L’entraîneur lyonnais sait que sa place n’est pas éternelle.

Pierre Sage veut voir les grands hommes

« Chaque jour, je suis challengé, et je ne prends rien pour acquis. Je n’ai pas attendu cette mauvaise passe pour me rappeler la chance que j’ai d’occuper ce poste. Je sais d’où je viens, et j’ai dû travailler dur pour arriver ici. Soyez sûrs que je ne vais pas baisser les bras. Nous sommes tombés très bas. Il est important de relever la tête. C’est dans ces moments difficiles que l’on voit les grands hommes. Nous nous sommes mis dans une position délicate, et il est impératif de réagir. Depuis que j’ai pris en charge l’équipe, nous avons connu des défaites, mais nous avons toujours su réagir quand nous étions au pied du mur. L’important est d’être jugé sur la durée. Nous restons en course pour nos objectifs en championnat et en Coupe d’Europe. Il est nécessaire de prendre les choses en main. Je remets en question toutes mes décisions, qu’il s’agisse des compositions de départ ou de ce qui se passe dans le vestiaire avant les matchs », a expliqué, en conférence de presse, Sage, qui sait très bien que son président ne lui donnera pas plusieurs cartouches après l'élimination à Bourgoin. Autant dire que son OL n’aura pas le droit à l’erreur contre Toulouse ce samedi au Groupama Stadium.