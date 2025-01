OL ‍: Pierre Sage est sauvé, Textor n'est pas là pour tout casser

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor est à Lyon ce lundi et forcément, dans le climat actuel, il s'est dit que le propriétaire de l'OL pourrait en profiter pour prendre une décision radicale à l'encontre de son entraîneur. Il n'en est rien.

RMC a secoué tout le monde ce lundi à l'aube en affirmant que John Textor débarquait dans les prochaines heures à Lyon et que le dossier Pierre Sage allait être au coeur des discussions. Le média précisait même que pour l'entraîneur français de l'OL c'était du « 50-50 » concernant son avenir sur le banc lyonnais alors que l'Olympique Lyonnais s'apprête à enchaîner un match d'Europe League, jeudi contre Ludogorets, et surtout un déplacement d'une importance énorme dimanche prochain au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille. Mais selon Le Progrès, John Textor n'est pas du tout venu à Lyon pour prendre une décision concernant Pierre Sage, mais pour travailler sur les comptes de l'OL afin de répondre aux exigences de la DNCG.

Pierre Sage ne sera pas limogé ce lundi

OL : Textor arrive à Lyon, Pierre Sage en danger ! https://t.co/MtEfK6dg4Y — Foot01.com (@Foot01_com) January 27, 2025

Même si l'Olympique Lyonnais traverse une période plus délicate en Ligue 1, John Textor n'a pas prévu de procéder à une quelconque révolution de palais dans les prochaines heures. « Comme on l’assure en interne, John Textor n’est pas à Lyon pour faire le ménage et couper la tête de son entraîneur, fragilisé par cinq matches d’affilée sans succès alors que l’Américain aurait repris contact avec Paulo Fonseca (...) Sa visite dans le Rhône était prévue de longue date, pour une réunion du conseil d’administration d’Eagle Football Group. Cette visite s’inscrit dans un déplacement européen. John Textor sera à Paris mardi avant d’enchaîner d’autres rendez-vous », indique le quotidien régional en citant des sources internes à l'Olympique Lyonnais. Il est vrai que limoger un entraîneur à quelques jours d'un match aussi crucial que celui contre l'OM serait surprenant, mais Textor étant capable de tout, cela semblait possible. Si Lyon devait tomber au Vélodrome, il pourrait cette fois en aller autrement c'est une évidence.