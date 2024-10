OL ‍: Pierre Sage disjoncte, l'incroyable séquence

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pierre Sage est toujours relativement zen sur le bord du terrain lorsqu'il dirige l'Olympique Lyonnais. Mais l'entraîneur de l'OL a un comportement radicalement différent dans le secret du vestiaire.

Les dirigeants de l'OL ont fait un beau cadeau à leurs supporters alors que ces derniers s'ennuient pendant cette trêve internationale. En effet, le club de John Textor a mis en ligne sur sa chaîne OL Play un documentaire version insider et dont le résumé laisse entrevoir des séquences succulentes : « De la claque contre Marseille à l'enchaînement des quatre victoires consécutives : retour en coulisses (vestiaires, photo officielle, essayage de costumes) sur les dernières semaines de l'OL. » Et il y a une séquence qui fait évidemment le buzz, c'est celle captée dans le vestiaire du Groupama à la mi-temps du match d'Europa League contre l'Olympiakos le 26 septembre, alors que le score était encore de 0-0. Pour Pierre Sage, l'heure était venue de monter dans les tours et de piquer un énorme coup de sang.

Les mots forts du coach à la mi-temps du match face à l’Olympiacos en @EuropaLeague 🗣🔊



Ce n’est qu’un petit extrait de l’Inside épisode 2, disponible sur @OLPLAY_Officiel dès maintenant 😏



🎥 𝗥𝗲𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲́(𝗲)𝘀, en intégralité par ici 👉 https://t.co/fZh2ToU9Rj — Olympique Lyonnais (@OL) October 11, 2024

Après avoir laissé ses joueurs s'installer, Pierre Sage est alors monté dans les tours, avec quelques séances en anglais pour ceux qui dans le vestiaire de l'OL ne comprendraient pas son discours. « Certains dans le vestiaire, ils font la gueule, car ils ne jouent pas. Vas-y, joue. Tu es énervé parce que tu ne joues pas ? D'accord, alors joue et gagne. Et là, je dirais : " j'ai fait une erreur, désolé, tu joueras le prochain match". Dites-moi, je ne comprends pas. La saison dernière, vous avez fait un truc de malade, vous vous êtes qualifiés en coupe d'Europe et tout d'un coup ça s'arrête, pourquoi ? We need to win, on a besoin de gagner pour se rassurer. Une victoire est le vestiaire, il est en joie (...) Vous voulez faire quoi ? Un repas de dépressifs et chacun se présente et donne son prénom. Pourquoi t’es là ? Bah je ne sais pas...et toi ? Parce que j’aime bien le foot. Non ! Nous, on vient là, on gagne des matchs, on retourne des équipes. A chaque fois qu’ils viennent ici, il faut qu’ils aient peur. Tous les jours, vous vous butez bordel de merde. On ne foutrait rien la semaine, je veux bien, mais tous les jours, vous me faites des séances de haut niveau, pourquoi on joue comme ça ? Si on a du respect pour nous-mêmes, we need to win this fucking game », balance l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, lequel a visiblement été entendu puisque finalement l'OL a battu le club grec sur le score de 2 à 0. Le repas de dépressifs a été annulé...